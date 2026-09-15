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Cronología del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que estaba de intercambio

Cronología del asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla; el caso destapa reclamos de omisión institucional y exigencias.

Feminicidio de Claudia Tacoronte
Lo que se sabe sobre el feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos.

Escrito por: Ollinka Méndez

Claudia Tacoronte Aguilera, una joven española de 21 años que cursaba la carrera de Educación Infantil, llegó a México con el firme propósito de ensanchar sus horizontes a través de un programa de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Con apenas un mes de radicar en territorio mexicano, la estudiante se caracterizaba por su energía, alegría y el entusiasmo genuino por adentrarse en las expresiones culturales de la entidad, ganándose rápidamente el afecto y la complicidad de sus compañeras y compañeros en el campus Chamilpa.

Hombre quiso asaltarla y la mató en la Casa de la Cultura en Cuautla

El recorrido de Claudia por conocer las tradiciones locales se vio interrumpido la noche del sábado 12 de septiembre. La joven se encontraba participando en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal (un evento cultural organizado por el Instituto Tlahuilli) dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura en el municipio de Cuautla.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estatales, la estudiante fue interceptada durante un violento asalto en el que el agresor utilizó un arma blanca para atacarla, arrebatándole la vida mientras ella intentaba ponerse a salvo.

Un video difundido tras el ataque muestra a personas intentando auxiliar a la joven en el suelo mientras esperaban la llegada de una ambulancia que, según las denuncias, demoró 30 minutos.

El eco internacional por su muerte

Tras darse a conocer el crimen bajo el protocolo de investigación por feminicidio, la respuesta internacional no tardó en manifestarse. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, alzó la voz para exigir el esclarecimiento total de los hechos y la captura del responsable.

El funcionario diplomático confirmó que tanto la embajada como el consulado general se encuentran plenamente movilizados, manteniendo comunicación directa con los familiares para brindar asistencia consular y asegurar que el caso no quede en la impunidad.

Hermana de Claudia señala que autoridades no se han comunicado con la familia

Mientras el gobierno del estado de Morelos aseguró públicamente mantener un canal constante de comunicación y apoyo con los allegados de la víctima, esta versión fue tajantemente desmentida por la hermana de Claudia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la joven recriminó la falta de contacto directo por parte de las autoridades mexicanas para ofrecer acompañamiento real o explicar las circunstancias del crimen, señalando que la mayor parte de los detalles los han conocido a través de los medios de comunicación y limitándose a llamadas burocráticas sobre trámites legales. Cuestionó la normalización de la violencia y el paradero del agresor, quien continúa prófugo.

El luto universitario y la memoria en el campusMientras las diligencias ministeriales continúan en búsqueda del responsable, la comunidad de la UAEM rindió un sentido homenaje a la joven española.

Entre flores, velas y fotografías colocadas en su memoria, los estudiantes despidieron a su compañera con la exigencia común de que las condolencias institucionales no sustituyen la seguridad que el estado falló en garantizar, recordando que Claudia vino a Morelos a aprender, conocer y vivir, y no a encontrar la muerte.

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