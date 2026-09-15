Cronología del feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que estaba de intercambio

Claudia Tacoronte Aguilera, una joven española de 21 años que cursaba la carrera de Educación Infantil, llegó a México con el firme propósito de ensanchar sus horizontes a través de un programa de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Con apenas un mes de radicar en territorio mexicano, la estudiante se caracterizaba por su energía, alegría y el entusiasmo genuino por adentrarse en las expresiones culturales de la entidad, ganándose rápidamente el afecto y la complicidad de sus compañeras y compañeros en el campus Chamilpa.

#CentroDeMonitoreo | MORELOS: ESTUDIAR YA NO PARECE SER SEGURO



Cuatro estudiantes vinculadas con la @uaemorelos han sido asesinadas o localizadas sin vida en lo que va de 2026. El último caso: Claudia Tacoronte, una joven española de 21 años que estaba en México de intercambio.… pic.twitter.com/pEK6sdTsGl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Hombre quiso asaltarla y la mató en la Casa de la Cultura en Cuautla

El recorrido de Claudia por conocer las tradiciones locales se vio interrumpido la noche del sábado 12 de septiembre. La joven se encontraba participando en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal (un evento cultural organizado por el Instituto Tlahuilli) dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura en el municipio de Cuautla.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades estatales, la estudiante fue interceptada durante un violento asalto en el que el agresor utilizó un arma blanca para atacarla, arrebatándole la vida mientras ella intentaba ponerse a salvo.

Un video difundido tras el ataque muestra a personas intentando auxiliar a la joven en el suelo mientras esperaban la llegada de una ambulancia que, según las denuncias, demoró 30 minutos.

Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma de #Morelos, fue asesinada dentro de la Casa de Cultura de Cuautla, convirtiéndose en la cuarta alumna víctima en lo que va del año.



Su hermana denunció en redes la violencia contra mujeres y… pic.twitter.com/taUm89rMbm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

El eco internacional por su muerte

Tras darse a conocer el crimen bajo el protocolo de investigación por feminicidio, la respuesta internacional no tardó en manifestarse. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, alzó la voz para exigir el esclarecimiento total de los hechos y la captura del responsable.

El funcionario diplomático confirmó que tanto la embajada como el consulado general se encuentran plenamente movilizados, manteniendo comunicación directa con los familiares para brindar asistencia consular y asegurar que el caso no quede en la impunidad.

¿Quién responde por la seguridad de los estudiantes y visitantes en México?



Tras el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en #Morelos, salió a la luz un video que muestra a personas auxiliándola mientras esperaban una ambulancia que, denuncian, tardó… pic.twitter.com/VLr5fSijdw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Hermana de Claudia señala que autoridades no se han comunicado con la familia

Mientras el gobierno del estado de Morelos aseguró públicamente mantener un canal constante de comunicación y apoyo con los allegados de la víctima, esta versión fue tajantemente desmentida por la hermana de Claudia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la joven recriminó la falta de contacto directo por parte de las autoridades mexicanas para ofrecer acompañamiento real o explicar las circunstancias del crimen, señalando que la mayor parte de los detalles los han conocido a través de los medios de comunicación y limitándose a llamadas burocráticas sobre trámites legales. Cuestionó la normalización de la violencia y el paradero del agresor, quien continúa prófugo.

El luto universitario y la memoria en el campusMientras las diligencias ministeriales continúan en búsqueda del responsable, la comunidad de la UAEM rindió un sentido homenaje a la joven española.

Entre flores, velas y fotografías colocadas en su memoria, los estudiantes despidieron a su compañera con la exigencia común de que las condolencias institucionales no sustituyen la seguridad que el estado falló en garantizar, recordando que Claudia vino a Morelos a aprender, conocer y vivir, y no a encontrar la muerte.

