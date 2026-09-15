El asesinato de Claudia Tacoronte se suma a una dolorosa lista: Cuatro alumnas de la UAEM han muerto este 2026

El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años , se suma a los casos de otras tres alumnas vinculadas con la UAEM que murieron durante 2026; la joven llegó a Morelos para continuar sus estudios y fue asesinada el sábado 12 de septiembre en Cuautla .

Claudia llevaba aproximadamente un mes en la entidad mediante un programa de movilidad académica cuando ocurrió el crimen; su caso no sólo abrió una investigación en Morelos, también provocó una reacción en España y modificó los planes de tres estudiantes que tenían previsto viajar al estado para continuar su formación en la UAEM.

¿Qué le pasó a Claudia Tacoronte?

La estudiante participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada en la Casa de la Cultura de Cuautla, cuando fue víctima de un asalto durante la noche del sábado 12 de septiembre.

Según la información proporcionada por autoridades estatales, el ataque ocurrió durante un robo en el que se utilizó un arma blanca; Claudia murió a consecuencia de la agresión.

La Fiscalía de Morelos inició las investigaciones para esclarecer el caso; el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que también se estableció comunicación con el Consulado de España para brindar atención a los familiares de la joven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ SE SABE DEL FEMINICIDIO DE LA ESTUDIANTE DE ESPAÑA CLAUDIA TACORONTE? ESTO DIJO LA UAEM Y LA FISCALÍA DE MORELOS DE LA INVESTIGACIÓN

¡Otra estudiante de la #UAEM víctima de f3minicid1o! 🆘 Claudia de 21 vino a #Morelos de intercambio desde una Universidad en #España, ahora sus sueños quedaron truncados ante el desgobierno de Margarita González Saravia que no garantiza seguridad para estudiantes, ni… pic.twitter.com/oUC2PcUriG — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) September 14, 2026

Claudia es la cuarta estudiante asesinada este año

El caso de Claudia Tacoronte no aparece aislado dentro del recuento de estudiantes vinculadas con la UAEM asesinadas durante 2026; antes de la joven española hubo otros tres casos que comenzaron a marcar el año para la comunidad universitaria, con hechos registrados entre febrero y junio.

La primera fue Kimberly Joselín Ramos Beltrán , estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración; la joven desapareció el 20 de febrero y fue localizada sin vida el 2 de marzo en Cuernavaca; la UAEM confirmó entonces que se trataba de una de sus alumnas y exigió el esclarecimiento del feminicidio.

El mismo 2 de marzo, mientras la comunidad universitaria todavía enfrentaba el caso de Kimberly, desapareció Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec ; la joven fue vista por última vez ese día y posteriormente fue localizada sin vida; su caso provocó nuevas movilizaciones entre estudiantes.

Dos meses después llegó el tercer caso. Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante de la UAEM, fue reportada como desaparecida el 24 de mayo en Yautepec ; el 2 de junio fue localizada sin vida y, un día después, la Fiscalía confirmó la identificación de su cuerpo y posteriormente informó que fue entregado a sus familiares.

Ahora, el 12 de septiembre, Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, fue asesinada en Cuautla.

Su caso se convirtió así en el cuarto asesinato de una estudiante vinculada con la UAEM durante 2026, en un periodo de poco más de seis meses desde el primer caso.

MORELOS EN LOS OJOS DEL MUNDO POR F3MINICIDIO



Día de #luto y exigencia de justicia en el Campus Chamilpa de la UAEM por el as3sinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años. Mientras este lunes 14 de septiembre, la comunidad universitaria exige justicia, el… pic.twitter.com/HHsB0QTGy4 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) September 14, 2026