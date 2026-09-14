¿Qué se sabe del feminicidio de la estudiante de España Claudia Tacoronte? Esto dijo la UAEM y la Fiscalía de Morelos de la investigación
Fueron las autoridades quienes confirmaron el feminicidio de la estudiante de España Claudia Tacoronte; ¿qué dijo la UAEM y la Fiscalía de Morelos?
La inseguridad en Morelos sigue y afecta a todos los ciudadanos, incluyendo a alumnos de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, UAEM. La delincuencia alcanzó a una estudiante que venía de España, la cual fue atacada tras un intento de asalto.
Esto es todo lo que se sabe del feminicidio de Claudia Tacoronte y lo que dijeron las autoridades al respecto.
#COMUNICADO #UAEM pic.twitter.com/BNzzPw0Mst— Prensa UAEM (@prensauaem) September 14, 2026
¿Qué le pasó a la estudiante de la UAEM?
El terrible feminicidio fue la noche del sábado 12 de septiembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla.
La joven estaba participando en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Tlahuilli, cuando sucedió el asalto.
La información que dieron las autoridades estatales es que el ataque que terminó en su muerte fue por un robo cometido con arma blanca.
Fiscalía de Morelos habla del feminicido de la estudiante
El fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que empezaron con las investigaciones.
Comentó que ya se pusieron en contacto con el Consulado de España para brindar apoyo directo a la familia de la víctima.
¿Qué dijo la UAEM del feminicidio de Claudia Tacoronte?
Tanto la universidad como el recinto cultural lanzaron un comunicado hablando de lo sucedido.
La UAEM demandó a la Fiscalía una investigación exhaustiva y con perspectiva de género. Activaron canales de atención con la Universidad de Granada, institución de origen de la joven, y con la representación consular de España.
Apenas regresaron a clases presenciales los alumnos de la Universidad del estado de #Morelos #UAEM, después de estar en huelga por meses tras el asesinato de dos compañeras mujeres en #Cuernavaca en Febrero del 2026.— Nadya Limas (@nadyalimasapd) September 14, 2026
Ahora este sábado 12 de Septiembre del 2026 asesinaron a… pic.twitter.com/mH5GcC0Puk
Claudia es la cuarta estudiante de la UAEM víctima de violencia
La muerte de Claudia se suma a una lista de agresiones registradas contra alumnas de la UAEM, hecho que ha sido del enojo de los estudiantes pues ni las autoridades educativas ni estatales los han podido proteger de la delincuencia desbordada que se vive en el estado.
- Kimberly Joselin Ramos Beltrán: Alumna de 18 años de la Facultad de Contaduría, hallada sin vida tras desaparecer el 20 de febrero.
- Karol Toledo Gómez: Estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, vista por última vez el 2 de marzo y después localizada sin vida.
- Michelle Itzayana Fuentes Calderón: Cuyo cuerpo fue identificado por sus familiares el pasado 3 de junio tras llevar días desaparecida.