¿Qué se elegirá en las elecciones de Venezuela?

Los venezolanos acudirán este domingo a las urnas para elegir gobernadores de estado, alcaldes y concejales municipales. Los ciudadanos votarán en las próximas elecciones para elegir en un total 3 mil 82 cargos de gobierno en Venezuela.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Venezuela (CNE), el domingo 21 de noviembre, los venezolanos votarán para elegir a los siguientes 23 gobernadores de estados, 355 alcaldes, 253 legisladores de los Consejos Legislativos y 2 mil 471 concejales municipales.

Por lo que, en total, compiten 70 mil 244 candidatos de los 37 partidos de Venezuela; de los cuales, 329 contenderán por los 23 cargos de gobernador; 4 mil 462 buscarán una alcaldía y 65 mil 443 candidatos para contender por las asambleas legislativas y concejos municipales.

Las urnas para votar en Venezuela abrirán el domingo 21 de noviembre a las 6:00 de la mañana y cerrarán a las 6:00. Contarán con las medidas sanitarias adecuadas por la pandemia de coronavirus.

En el CNE trabajamos para estimular y promover el ejercicio del voto. Reforzamos las #GarantíasElectorales para reafirmar la transparencia y promover el encuentro nacional y de las visiones sobre el país.



¡Nos vemos mañana!#Elecciones21N pic.twitter.com/gzJxzsfxhq — cneesvenezuela (@cneesvzla) November 20, 2021

Regresa la oposición en las elecciones de Venezuela

Cabe destacar que estas elecciones en Venezuela son importantes porque marca el regreso de la oposición, que no participaba en comicios desde 2018; además, también contará con observadores de la Unión Europea, después de 15 años de ausencia.

Después de tres años, es la primera vez que la oposición no llama a boicotear las elecciones y en las cuales acepta participar, tras hacer constantes denuncias de fraudes e inadecuadas condiciones en los procesos electorales.

Por lo que el pasado 31 de agosto, la oposición informó que para estas elecciones registraron candidatos a 23 gobernaciones y 335 alcaldías.

Finalmente, en estas elecciones participará una misión de observadores de la Unión Europea que se desplegará en 22 de los 23 estados de Venezuela. En total, habrá 300 observadores internacionales supervisando que las elecciones en Venezuela se llevan a cabo sin fraudes.

Los obervadores de la Unión Europea emitirán su primer dictamen después de 48 horas de haber concluido la elección en Venezuela. El informe final deberá presentarse dos meses después.

