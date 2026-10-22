El frío no da tregua en CDMX: Zonas en las que habrá bajas temperaturas y lluvias este jueves; horarios clave

El frío sigue azotando la CDMX. Las bajas temperaturas continúan afectando distintas zonas de la Ciudad de México, donde se esperan lluvias aisladas y ráfagas de viento; te compartimos el pronóstico del clima hoy 22 de octubre 2026.

Se esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño", según expertos.

Pronóstico del clima en CDMX hoy 22 de octubre 2026

El clima de la Ciudad de México para este jueves 22 de octubre será de un ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y con condiciones para lluvias ligeras en distintas zonas de la capital del país.

La temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la temperatura mínima será de 12°C, algunas alcaldías podrían alcanzar los 9°C.

Alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y lluvias en CDMX este jueves

A preparar la cobija, el impermeable y el paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional compartió las alcaldías afectadas por las bajas temperaturas y ligeras lluvias para la tarde de este jueves 22 de octubre.

Alcaldías con bajas temperaturas:



Cuauhtémoc - 13°C

Benito Juárez - 13°C

Iztacalco - 12°C

Iztapalapa - 12°C

Alcaldías con frío y lluvias:



Cuajimalpa - 9°C

Magdalena Contreras - 9°C

Tlalpan - 9°C

Milpa Alta - 9°C

Álvaro Obregón - 11°C

Coyoacán - 11°C

Xochimilco - 11°C

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/ESL0tEjShN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes?

Se espera que este viernes se registre un descenso en las temperaturas mínimas, por lo que se recomienda tomar precauciones necesarias.

¿A qué hora hará más frío en la CDMX este jueves?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estimó que la temperatura en la Ciudad de México podría comenzar a bajar alrededor de las 18:00 horas, ubicándose en 19°C.

A las 21:00 horas la temperatura comenzará a descender desde los 17°C.

Este jueves se espera ambiente cálido, cielo mayormente nublado, condiciones para #lluvias ligeras en la ciudad. Mañana viernes habrá descenso en las temperaturas mínimas. 🌡 Temperatura máxima: 22 °C 🌡 Temperatura mínima: 12 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 22, 2026

Recomendaciones por el frío en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.



Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse para protegerse del frío?