¡No olvides tu chamarra y paraguas! El clima en la Ciudad de México (CDMX) continúa con cambios bruscos en la temperatura, presentando variaciones importantes a o largo de este 17 de noviembre; te compartimos el pronóstico del tiempo para este martes.

La temperatura máxima en CDMX será de 21°C, mientras que la mínima alcanzará los 11°C.

¿Cómo estará el clima en la CDMX este 17 de noviembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé que el clima en la CDMX será de un ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras.

Se esperan bajas temperaturas durante la noche de este martes y madrugada de este miércoles.

¿A qué hora hará más frío en CDMX? Pronóstico del clima por hora este martes

¡A preparar la bufanda! El intenso frío en CDMX podría comenzar alrededor de las 19:00 horas de este martes, ubicándose en 18°C.

Por otro lado, las bajas temperaturas se extenderán hasta la madrugada del 18 de noviembre, impactando con heladas alrededor de las 03:00 hasta las 08:00 horas del miércoles.

Clima por hora en CDMX este martes

10:00 horas - Temperatura 16°C, ambiente nublado.

13:00 horas - Temperatura 21°C, saldrá un poco más el sol.

16:00 horas - Temperatura 23°C.

19:00 horas - Temperatura 18°C, cielo nublado y baja temperatura.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas pronosticadas para hoy en la #CDMX ⬇️ https://t.co/UFsFNuIPUa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 17, 2026

Clima en CDMX por alcaldía: Temperaturas máximas y mínimas

Azcapotzalco: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Miguel Hidalgo: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Cuauhtémoc: Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Benito Juárez: Máx. 21° | Mín. 12° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 12° | Nublado con lluvia Cuajimalpa: Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Álvaro Obregón: Máx. 19° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Magdalena Contreras: Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Tlalpan: Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Gustavo A. Madero: Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Venustiano Carranza: Máx. 23° | Mín. 12° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 12° | Nublado con lluvia Iztacalco: Máx. 22° | Mín. 12° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 12° | Nublado con lluvia Iztapalapa: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Coyoacán: Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 11° | Nublado con lluvia Tláhuac: Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Xochimilco: Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Milpa Alta: Máx. 18° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

🌦️🤓 Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicasque se prevén para mañana martes 17 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX. 👇 https://t.co/iOL4jm5oD2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 17, 2026

Recomendaciones para protegerse de lluvias y frío en la CDMX

Estos son algunas recomendaciones para protegerte de las lluvias y el frío en la CDMX; toma precauciones antes de salir de casa.

¿Cómo protegerse de las lluvias?

Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

¿Cómo protegerse del frío?

Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.