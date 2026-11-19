El mal clima no se detiene. La Ciudad de México tendrá un contraste de temperatura, marcado por un amanecer frío y posibilidad de lluvias para este 19 de noviembre 2026; te compartimos el pronóstico del tiempo para este jueves.

La temperatura máxima de CDMX será de 22°C, mientras que la mínima alcanzará los 10°C.

Pronóstico del clima en CDMX hoy 19 de noviembre 2026

A preparar el paraguas y la chamarrita. La Secretaría Gestión de Riesgos y Protección Civil reveló que el clima de la CDMX será de un ambiente cálido, cielo medio nublado para la tarde de este 19 de noviembre 2026.

Por otro lado, las condiciones climatológicas podrían generar lluvias ligeras aisladas en distintas alcaldías de la capital del país.

¿A qué hora inician las lluvias y el frío en CDMX?

Las lluvias en CDMX podrían comenzar al rededor de las 18:00 horas de este jueves; se recomienda tomar precauciones.

El frío comenzará a sentirse entre las 21:00 horas de este mismo día, registrando una temperatura menor a los 16°C.

Por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas. Mañana se espera amanecer muy frío en zonas altas del sur y poniente. 🌡️ #Temperatura máxima: 22 °C 🌡️ #Temperatura mínima: 10 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2026

¿Dónde lloverá en CDMX?: Alcaldías con bajas temperaturas y lluvias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que habrá lluvias en TODAS las alcaldías de la CDMX; sin embargo, algunas de ellas presentarán bajas temperaturas, ¿cuáles son?

Tlalpan: Mín. 7° | Máx. 20°

Mín. 7° | Máx. 20° Milpa Alta: Mín. 7° | Máx. 20°

Mín. 7° | Máx. 20° Magdalena Contreras: Mín. 8° | Máx. 20°

Mín. 8° | Máx. 20° Cuajimalpa: Mín. 9° | Máx. 19°

Mín. 9° | Máx. 19° Xochimilco: Mín. 9° | Máx. 21°

Mín. 9° | Máx. 21° Tláhuac: Mín. 9° | Máx. 23°

Clima por alcaldía en CDMX para este jueves

Azcapotzalco: Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Miguel Hidalgo: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Cuauhtémoc: Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 22° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Benito Juárez: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Cuajimalpa: Máx. 19° | Mín. 9° | Nublado con lluvia

Máx. 19° | Mín. 9° | Nublado con lluvia Álvaro Obregón: Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 20° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Magdalena Contreras: Máx. 20° | Mín. 8° | Nublado con lluvia

Máx. 20° | Mín. 8° | Nublado con lluvia Tlalpan: Máx. 20° | Mín. 7° | Nublado con lluvia

Máx. 20° | Mín. 7° | Nublado con lluvia Gustavo A. Madero: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Venustiano Carranza: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Iztacalco: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Iztapalapa: Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Coyoacán: Máx. 21° | Mín. 10° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 10° | Nublado con lluvia Tláhuac: Máx. 23° | Mín. 9° | Nublado con lluvia

Máx. 23° | Mín. 9° | Nublado con lluvia Xochimilco: Máx. 21° | Mín. 9° | Nublado con lluvia

Máx. 21° | Mín. 9° | Nublado con lluvia Milpa Alta: Máx. 20° | Mín. 7° | Nublado con lluvia

En la imagen te compartimos las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para la #Megalópolis consúltalo en https://t.co/ornurShKJe https://t.co/STTbLnuTZa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2026

Recomendaciones para protegerte del frío y lluvia en CDMX

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejos para las lluvias: