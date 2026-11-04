¿Lloverá en CDMX este 3 de noviembre? El frente frío 4 cambia el clima en México

Aunque gran parte del país tendrá condiciones de tiempo estable, el clima de este martes 3 de noviembre no estará completamente libre de lluvias. El frente frío número 4 mantendrá bajo vigilancia al norte y noreste de México, mientras que otros estados del occidente, oriente y sureste podrían registrar chubascos durante el día.

En la Ciudad de México, la jornada tendrá contrastes: una mañana fresca, temperaturas que subirán por la tarde y condiciones de viento que podrían sentirse en distintos puntos de la capital. Sin embargo, hay una buena noticia para quienes tienen actividades al aire libre: el pronóstico no contempla lluvias para la CDMX.

¿Cómo estará el clima en CDMX este martes 3 de noviembre?

Los habitantes de la capital tendrán que prepararse para una mañana fresca y una tarde más cálida. Durante las primeras horas del día se espera cielo parcialmente nublado, con ambiente fresco a frío y posibles bancos de niebla.

Conforme avance la jornada, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar valores de entre 26 y 28 grados Celsius. La temperatura mínima se ubicará entre los 10 y 12 grados.

Aunque el cielo podría pasar de medio nublado a nublado durante la tarde, el pronóstico del SMN indica que no se esperan lluvias en la Ciudad de México.

El viento también será un factor a considerar. Se prevén velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en la capital.

En el Estado de México el panorama será distinto: podrían presentarse lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas. Para Toluca se esperan temperaturas mínimas de 4 a 6 grados y máximas de 22 a 24 grados, por lo que el ambiente será más frío que en la capital.

¿En qué estados de México lloverá hoy?

Aunque el anticiclón favorecerá condiciones estables en buena parte del país, habrá regiones donde las precipitaciones sí estarán presentes.

El SMN pronostica intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en los siguientes estados:



Nuevo León y Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Jalisco, Colima y Michoacán.

Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Veracruz y Tabasco.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se esperan lluvias aisladas, de entre 0.1 y 5 milímetros, en Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

El frente frío número 4 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional e interactuará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Esta combinación favorecerá lluvias, chubascos y rachas de viento en las regiones mencionadas.

Para las próximas horas se pronostican #Chubascos dispersos y #Rachas de #Viento de hasta 40 km/h en zonas del occidente del país. https://t.co/T2gwBi9U31 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 4, 2026

Calor de hasta 40 grados y frío en zonas serranas

El contraste de temperaturas continuará en México. Mientras algunas regiones tendrán mañanas frías, otras registrarán temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius.

Los estados con temperaturas más elevadas serán Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, donde el termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 grados.

En tanto, se esperan máximas de 30 a 35 grados en Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por el contrario, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados. También se esperan valores de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.