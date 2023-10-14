¿Cómo estará el clima para ver el eclipse solar en México hoy 14 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy sábado 14 de octubre de 2023, uno de los más esperados, pues dependerá de las condiciones climatológicas la visibilidad que tendrá el eclipse solar en cada estado de la República.

De acuerdo con el pronóstico del clima en México, este 14 de octubre el frente frío número 6 generará lluvias puntuales torrenciales en el oriente y sureste de la República Mexicana, principalmente en la Península de Yucatán.

También habrá lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el noreste, centro y sur de México, además de la Península de Yucatán.

En tanto, la masa de aire frío asociada al frente, originará un descenso de las temperaturas diurnas y bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, el noreste oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h con oleaje de 2 a 3 metros de altura en el litoral de:



Tamaulipas

Veracruz

Golfo de Tehuantepec

Habrá rachas de igual intensidad en el Istmo de Tehuantepec. Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico originará chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en dicha región.

¿Habrá cielo despejado para ver el eclipse? Esto dice el pronóstico del clima

¿Por qué Tláloc? Para este sábado 14 de octubre se espera cielo medio nublado en la mayor parte del territorio, pues habrá lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco y Querétaro.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Morelos.

¿En qué estados se esperan lluvias fuertes hoy 14 de octubre?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma durante la mañana y nublado en el transcurso de la tarde, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en ambas entidades, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Habrá cielo nublado en la Ciudad de México y Edomex, ¿afectará la visión del eclipse solar?|CONAGUA

Así estará el clima al sur de Quintana Roo este sábado

Al sur de Quintana Roo es donde se espera una mejor vista del eclipse solar 2023, claro, si las condiciones climatológicas lo permiten. Para este sábado se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Campeche y Yucatán.

Habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, las cuales podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

El ambiente será cálido durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Clima en Nuevo León y Coahuila: habrá fuertes lluvias y cielo nublado

En Nuevo León y Coahuila se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en San Luis Potosí, chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

¡Toma precauciones! Todas las precipitaciones mencionadas anteriormente podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias a partir de fuertes podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la mañana, se prevé bancos de niebla, lluvias matutinas, ambiente fresco a templado y frío en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de posibles bancos de niebla; siendo cálido a caluroso por la tarde.