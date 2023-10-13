¿Mal augurio? Viernes 13 de octubre traerá a México un clima frío con lluvias y hasta granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy viernes 13 de octubre de 2023, en el que se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur), Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte de México trayendo chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de 60 a 70 km/h con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, la masa de aire frío asociada al frente propiciará un refrescamiento de las temperaturas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Sonora y Chihuahua. Finalmente, se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana.

¿En qué partes de México se esperan lluvias este viernes?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este viernes 13 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz (sur), Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Puebla y Campeche.

Intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Un viernes 13 muy lluvioso? Esto dice el pronóstico del clima en México|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 13?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica ambiente frío a fresco, bancos de niebla y cielo parcialmente nublado en el Valle de México.

Por la tarde prevalecerá el cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en ambas entidades, mismas que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 12 a 14 °C.

¡Un viernes 13 muy lluvioso para el Valle de México!|CONAGUA

Así será el clima en Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy

El clima en Ciudad Juárez iniciará con cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nuevo León, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Se prevé ambiente fresco a templado y frío en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de posibles bancos de niebla; siendo cálido a caluroso por la tarde.

Clima en Valladolid, Yucatán, ¿se esperan lluvias?

En Valladolid habrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes también en Campeche, así como intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo.

Se espera ambiente cálido durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable con rachas de hasta 50 km/h en la región.