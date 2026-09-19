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Aguaceros y un calorón; así estará el clima en México este sábado 19 de septiembre

Lluvia y calor extremo al mismo tiempo. Este sábado, Chiapas tendrá lluvias muy fuertes, mientras Baja California, Baja California Sur y Sonora llegarían hasta los 45 °C.

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Clima en México 19 de septiembre: lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados|SMN

Escrito por: Oscar Morales

El clima para México este sábado 19 de septiembre de 2026 traerá lluvias fuertes en buena parte del país, con tormentas que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento.

El mayor riesgo estará en Chiapas, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, principalmente en el centro y sur del estado.

También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En otras regiones se prevén chubascos, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Colima y Baja California Sur.

Vientos fuertes para esta sábado 19 de septiembre

El viento también será un factor a considerar. En Chihuahua se esperan rachas de hasta 70 km/h, mientras que en estados del norte y centro podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

Además, habrá condiciones para bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

En Chihuahua podrían alcanzar hasta 70 km/h, mientras que en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas llegarían a 60 km/h.

¿Dónde hará más calor el 19 de septiembre?

Aunque las lluvias dominarán buena parte del territorio, el calor seguirá pegando fuerte en varios estados. Baja California, Baja California Sur y Sonora podrían alcanzar temperaturas máximas de 40 a 45 °C.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 °C en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana medio nublada, con bruma y ambiente fresco; en las zonas serranas del Estado de México podría sentirse frío.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y existe posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos en CDMX y Edomex, acompañados de descargas eléctricas.

En Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para el Estado de México, se prevén entre 8 y 10 °C como mínima y de 22 a 24 °C como máxima. El viento será del norte y noreste, de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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