Lluvia, frío y hasta torbellinos: así cambiará el clima este jueves en México

El paraguas será necesario en buena parte de México este jueves 22 de octubre. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones en el norte, centro y sureste del país.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este jueves 22 de octubre?

Se esperan lluvias intensas en Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Sonora (noreste), Chihuahua (noroeste, oeste y suroeste), Tamaulipas (sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Michoacán (costa), Guerrero (costa y sureste), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (costa).

En Baja California, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán se esperan chubascos.

Para Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México se prevén lluvias aisladas.

Esta noche se pronostican #Lluvias intensas para regiones de #Veracruz y #Oaxaca, y muy fuertes en #Tabasco y #Chiapas. Más información en ⬇️ https://t.co/rg3LgUAYVw https://t.co/FrSA3m8DNY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2026

¿Dónde hará más frío y qué temperaturas se esperan?

Aunque las lluvias marcarán el pronóstico, el frío también se hará sentir durante la mañana y la noche en zonas serranas de varios estados.

Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, el calor continuará en el noroeste y el sur del país. Sonora (sur) y Sinaloa (norte) podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.

Las temperaturas máximas de 30 a 35 grados se pronostican en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde habrá fuertes vientos y posibilidad de torbellinos?

El frente frío número 3 se aproximará y extenderá sobre el noroeste de México, donde interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

El pronóstico contempla rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Coahuila, además de posibles torbellinos en el norte de Sonora y el noroeste de Chihuahua.

También habrá viento de componente norte en Oaxaca, con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. En el sur de Veracruz se esperan rachas de 30 a 50 km/h.

El oleaje podría alcanzar de 2 a 3 metros en el golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Guerrero y Chiapas.

¿La tormenta tropical Vance afectará a México?

La tormenta tropical Vance se localiza a más de 800 kilómetros al sur de las costas de Guerrero y, de acuerdo con el pronóstico, por el momento no afecta al territorio nacional.

Esta tarde se formó la #TormentaTropical #Vance, a partir de la #DepresiónTropical #Veintidós-E. Está a 835 km al sur de Acapulco, #Guerrero, y a 1,170 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Por ahora, no afecta al territorio mexicano ⬇️ https://t.co/YF4hQ4LHHn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

El sistema que sí mantiene bajo vigilancia el SMN es el nuevo frente frío número 3, que podría generar lluvias y vientos fuertes en el norte y noroeste del país.

Las precipitaciones intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 22 de octubre?

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante el día y frío con bancos de niebla en zonas altas durante la mañana.

Por la tarde, las temperaturas subirán a un ambiente templado a cálido, pero aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México:



Temperatura mínima: 12 a 14 °C.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

En el Estado de México:

Temperatura mínima: 8 a 10 °C.

Temperatura máxima: 19 a 21 °C.

Si vas a salir, toma en cuenta los cambios de temperatura y lleva paraguas, especialmente si te desplazas por municipios mexiquenses donde se esperan chubascos.