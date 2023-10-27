¿Ciclón tropical “Pilar” llegará a México? Esto dice el clima para hoy 27 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy jueves 26 de octubre de 2023, en el que se prevén chubascos y lluvias puntuales en el norte del país, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h con posible formación de torbellinos en:



Coahuila

Nuevo León

¡Alerta! También se esperan probables tolvaneras en Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Asimismo, habrá lluvias puntuales intensas en Oaxaca, y muy fuertes en Veracruz, Michoacán y Jalisco.

Por otro lado, continuará el ambiente matutino frío a muy frío en zonas serranas del noroeste, norte, centro y oriente del país, tornándose caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional en el transcurso de la tarde.

Finalmente, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Esto es lo que se sabe sobre el posible ciclón tropical “Pilar”

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur Guatemala, y sus desprendimientos nubosos continuarán reforzando la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas, y se mantendrá estrecha vigilancia de este sistema.

Viene hacia el Pacífico Mexicano y se llamará #Pilar.



Son los pronósticos sobre la zona de baja presión que está frente a las costas de #Centroamérica, con 80% de probabilidad de convertirse en #ciclón tropical. pic.twitter.com/RppisfDdBl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

Probabilidad de lluvias en México tras el paso de “Otis”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este viernes 27 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa del huracán “Otis”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), Michoacán y Jalisco.

Veracruz (sur), Michoacán y Jalisco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Coahuila, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Campeche y Yucatán.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Ciudad de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica cielo nublado con probabilidad de lloviznas y bancos de niebla al amanecer en el Valle de México.

En el transcurso de la tarde, se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México e intervalos de chubascos, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas en el Edomex.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Así estará el clima en Acapulco, Guerrero, hoy

En Acapulco se espera un clima con cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con posibles lluvias por la mañana en zonas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, habrá condiciones para lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, y fuertes en Guerrero.

¡Toma precauciones! Las precipitaciones antes mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos; así como visibilidad reducida en tramos carreteros.

Habrá mbiente fresco por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.