Aguas con el clima... habrá heladas, lluvias y hasta torbellinos este sábado en varios estados

El paraguas no será suficiente en algunas regiones del país. Este sábado 24 de octubre, el frente frío número 3 y el huracán Vance provocarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, mientras las temperaturas bajarán hasta los cero grados en zonas serranas.

El mayor riesgo por precipitaciones estará en Chihuahua, donde se esperan lluvias puntuales muy fuertes. Además, existe la posibilidad de que se formen torbellinos en el norte del estado.

¿En qué estados lloverá más este sábado 24 de octubre?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas son las regiones con mayores probabilidades de lluvia:

Lluvias muy fuertes : Chihuahua, principalmente en el norte, este y sureste.

: Chihuahua, principalmente en el norte, este y sureste. Lluvias fuertes : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Chubascos : Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Estado de México.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones.

¿Dónde se esperan torbellinos y vientos fuertes?

El frente frío número 3 se extenderá cerca de la frontera norte y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, favorecerá vientos fuertes en distintas entidades.

En Chihuahua se prevén rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos en el norte. Coahuila también podría registrar rachas de esa intensidad.

En Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h.

Estas condiciones pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla también podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Monitorea las variables diarias de #Lluvias y #Temperaturas que se registran diariamente en #México a través de nuestros mapas disponibles en https://t.co/w7KUYjL6dS https://t.co/c2mvcKCGgL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

¿Cómo afectará el huracán Vance a las costas de México?

La circulación del huracán Vance favorecerá lluvias y vientos en estados del Pacífico, además de oleaje elevado que podría complicar las actividades marítimas.



Oleaje de 3 a 4 metros: costas de Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 2 a 3 metros: costas de Jalisco, Colima y Oaxaca.

Oleaje de 1 a 2 metros: costa occidental de Baja California y costas de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución y trayectoria de Vance. Se recomienda consultar los avisos oficiales antes de realizar actividades en playas o embarcarse.

🌀#Vance ahora como #Huracán de categoria 2, se localiza a 685 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. https://t.co/WEpYbPTBza — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas y más altas?

Aunque las lluvias y el frío dominarán en varias regiones, el calor persistirá en parte del noroeste y el sureste.

Temperaturas máximas:



De 35 a 40 °C: norte de Sinaloa.

De 30 a 35 °C: sur de Baja California Sur y Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, costas de Oaxaca y Chiapas, noreste de Coahuila, este de Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas:



De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este sábado?

En el Valle de México se espera cielo nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y bancos de niebla. En las zonas altas del Estado de México, el ambiente será frío a muy frío.

Por la tarde, las temperaturas serán templadas. Se pronostican lluvias aisladas en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se esperan precipitaciones.

Ciudad de México : mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C.

: mínima de 11 a 13 °C y máxima de 20 a 22 °C. Estado de México : mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C.

: mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento: del norte, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Si vas a salir temprano, considera llevar una chamarra y manejar con precaución ante la posible presencia de niebla.

