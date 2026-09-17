De 45 a 5 grados: México tendrá un jueves de temperaturas extremas

México tendrá un jueves 17 de septiembre marcado por contrastes. Mientras algunas entidades del norte continuarán con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, una masa de aire frío comenzará a modificar las condiciones en buena parte del país y favorecerá un ambiente más fresco en el norte, oriente y centro.

Al mismo tiempo, las lluvias serán protagonistas en varias regiones. Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí concentrarán las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 150 milímetros.

En el centro del país también habrá condiciones para lluvia, aunque con menor intensidad. La Ciudad de México y el Estado de México tienen pronóstico de chubascos durante la tarde.

¿Dónde lloverá más este jueves 17 de septiembre?

Las lluvias más intensas se concentrarán en el oriente y sureste de México.

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Tamaulipas tendrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En otras entidades habrá intervalos de chubascos, entre ellas Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Baja California Sur, Zacatecas y Guanajuato podrían registrar lluvias aisladas.

⛈️💨 Para los estados del centro de la República Mexicana se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas, caída de #Granizo y #Rachas de #Viento de hasta 50 km/h, en las próximas horas ⬇️ pic.twitter.com/Qsb23TwhGd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2026

¿Lloverá en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos durante la tarde, acompañados de descargas eléctricas.

En la mañana se espera cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla. En las zonas altas habrá condiciones frías.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius, mientras que la mínima será de 12 a 14 grados.

En Toluca, Estado de México, el termómetro llegará a entre 22 y 24 grados, con una mínima de 8 a 10 grados.

¿Dónde hará más calor en México este 17 de septiembre?

Las temperaturas extremas continuarán principalmente en el noroeste y norte.

Baja California y Sonora podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius, al igual que Sinaloa, Durango, Chihuahua y Nayarit.

También se esperan temperaturas de entre 35 y 40 grados en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

En contraste, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados durante la madrugada.

