Tormenta tropical “Norma” traerá fuertes lluvias y clima frío para hoy 18 de octubre

¡Lleva impermeable! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy miércoles 18 de octubre de 2023, en el que se prevé que la tormenta tropical “Norma” se moverá hacia el noroeste, frente a las costas de Jalisco y Colima, provocando lluvias puntuales intensas en:



Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Además, habrá rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de los estados mencionados. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes sobre el centro, sur y sureste del país, incluida la Península de Yucatán.

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se localizará al sur de las costas de Chiapas, sin afectar por el momento a la República Mexicana, se mantendrá en estrecha vigilancia.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este miércoles 18 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa de la tormenta tropical “Norma”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos y Quintana Roo.

¿En qué estados se esperan lluvias por la tormenta tropical “Norma”?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica ambiente frío a fresco y nieblas al amanecer en el Valle de México. Por la tarde se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la capital del país.

¡Lleva el paraguas! En el Edomex habrá lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) con posibles descargas eléctricas.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

¡Aguuasss! Habrá lluvias en CDMX y Edomex este miércoles|CONAGUA

Así estará el clima en Caborca, Sonora, este miércoles

En Caborca se espera un clima con ambiente frío a fresco por la mañana. Durante la tarde cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Sinaloa y sin lluvia en Sonora.

Habrá ambiente cálido en la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

¿Lluvias en Manzanillo? Así será el clima en Colima

El clima en Manzanillo comenzará con lluvias matutinas también en las costas de Colima y el oeste de Michoacán. Cielo nublado la mayor parte del día. Bancos de niebla dispersos. Ambiente fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco(sur), Colima y Michoacán, mismas que podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incrementar los niveles de ríos y arroyos; así como, visibilidad reducida en tramos carreteros.

Además, se pronostican intervalos de chubascos en Nayarit. Todas con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 15 a 25 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.