¡México bajo el agua! Lluvias intensas azotarán varios estados este 18 de septiembre

México tendrá este viernes 18 de septiembre un clima marcado por fuertes contrastes. Mientras el sureste del país enfrentará lluvias que podrían alcanzar acumulados de hasta 150 milímetros, varias entidades del norte continuarán bajo temperaturas de hasta 45 grados.

El pronóstico también contempla chubascos para la Ciudad de México y el Estado de México, además de condiciones de viento fuerte en distintas regiones.

La presencia de una masa de aire frío sobre el golfo de México seguirá favoreciendo las precipitaciones en el oriente y sureste, aunque el sistema comenzará a desplazarse hacia el noreste del golfo y dejará de afectar al país al finalizar el día.

¿Dónde lloverá más este viernes 18 de septiembre?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla.

Por otro lado, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

Habrá intervalos de chubascos en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones. En algunas zonas, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Lloverá en CDMX y Edomex? Este clima se espera el 18 de septiembre

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán probabilidad de chubascos durante la tarde, acompañados de descargas eléctricas; para la capital se pronostica una mañana con cielo nublado, ambiente fresco y bancos de niebla, además de frío en las zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, pero la nubosidad aumentará y podrían presentarse precipitaciones.

La CDMX tendrá una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima de 13 a 15 grados.

En Toluca, el termómetro alcanzará entre 21 y 23 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 a 10 grados.