Llegaron las temperaturas bajo cero a México: así estará el clima este viernes

El frente frío número 3 seguirá moviendo las condiciones del clima en México este viernes 23 de octubre, con lluvias fuertes en varios estados, bajas temperaturas por la mañana y rachas de viento que podrían complicar el día en distintas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé oleaje elevado en las costas de Guerrero y Oaxaca. En el norte del país, Chihuahua será una de las entidades con mayor riesgo por las precipitaciones, mientras que en zonas serranas de Baja California podría presentarse aguanieve.

¿En qué estados lloverá más fuerte este viernes 23 de octubre?

Las lluvias más intensas se esperan en Chihuahua, donde podrían presentarse precipitaciones fuertes a muy fuertes en el centro y sur del estado.

También se pronostican lluvias fuertes en:

Sonora, en el sureste.

Durango, en el norte y oeste.

Sinaloa, en el norte y centro.

Tamaulipas, en el suroeste.

Jalisco, en el oeste y suroeste.

Colima.

Michoacán, en el centro y suroeste.

Guerrero, en la costa.

En Baja California, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos.

Coahuila, Tlaxcala y Morelos podrían registrar lluvias aisladas.

Se prevén #Lluvias muy fuertes en zonas de #Sonora, #Chihuahua, #Veracruz, #Oaxaca y #Chiapas. Más información en ⬇️ https://t.co/Y5cX3rw7Sm https://t.co/TcP6B5dmGJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

¿Dónde habrá frío y posibilidad de aguanieve?

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se esperan en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, durante la noche del viernes y la madrugada del sábado existe la posibilidad de caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

🥶 Hoy, las #Temperaturas más bajas a nivel nacional, se registraron en regiones de #Durango y #EdoMéx. Las tonalidades azules representan valores inferiores a 10 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️ https://t.co/w7KUYjKyok https://t.co/VrtIBQiiIW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2026

Pese al descenso de temperatura en algunas regiones, el calor continuará en buena parte del país. Sinaloa, en el norte, podría alcanzar entre 35 y 40 °C. En otras zonas de Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y la península de Yucatán se esperan máximas de entre 30 y 35 °C.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje elevado?

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las condiciones más relevantes serán:



Oaxaca: rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Noroeste y norte: rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Centro del país: rachas de 30 a 50 km/h en CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala.

Guerrero y Oaxaca: oleaje de hasta 3 metros en sus costas.

También se prevé oleaje de hasta 2 metros en zonas costeras de Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿Hará frío en CDMX y el Estado de México?

En el Valle de México, la mañana será fresca y habrá bancos de niebla en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde se espera cielo medio nublado a nublado.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 23 a 25 °C. El SMN no prevé lluvia en la capital.

En Toluca, las temperaturas oscilarán entre 9 y 11 °C por la mañana, mientras que por la tarde alcanzarán entre 20 y 22 °C. En el Estado de México sí podrían presentarse chubascos con descargas eléctricas.