Lluvias torrenciales amenazan a varios estados; así el clima este 6 de octubre

El paraguas seguirá siendo un buen acompañante este martes, pero no en todo México; mientras varias entidades tendrán lluvias fuertes, tormentas eléctricas y riesgo de encharcamientos, en el norte y noroeste del país el calor seguirá apretando con temperaturas que podrían llegar hasta los 45 grados Celsius.

En el centro del país tampoco habrá tregua. La Ciudad de México y el Estado de México tienen pronóstico de lluvia, aunque la jornada comenzará con ambiente fresco y, en las zonas más altas, incluso con frío y bancos de niebla.

El panorama es consecuencia de varios sistemas que interactúan sobre el territorio nacional, entre ellos el frente número 1, dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Lluvias fuertes ponen en alerta a varias regiones de México

Las precipitaciones más importantes se esperan en el oriente y sureste del país.

Para Veracruz se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, principalmente en el norte y centro del estado.

También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En estas regiones, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

El mal tiempo también alcanzará a buena parte del centro y occidente. Michoacán, Estado de México, Puebla y Morelos tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, mientras que otras entidades como Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala tendrán chubascos y lluvias puntuales fuertes.

Para entidades del sur y sureste de #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 60 km/h, durante esta noche ⬇️ https://t.co/IX3ScvAzyi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

¿Lloverá en CDMX y Edomex este martes?

Para quienes viven en el Valle de México, la jornada comenzará con cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco.

En las zonas altas del Estado de México se esperan condiciones más frías, además de bancos de niebla durante la mañana.

Conforme avance el día, el ambiente será templado, pero aumentará la nubosidad y también la posibilidad de lluvia.

En la Ciudad de México se esperan lluvias puntuales fuertes, que podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica.

El termómetro capitalino marcará una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, mientras que la máxima se ubicará entre 22 y 24 grados Celsius.

En el Estado de México las condiciones serán todavía más frescas en algunas zonas. Para Toluca se pronostica una mínima de 8 a 10 grados y una máxima de 20 a 22 grados Celsius.

Del frío de las montañas al calor de 45 grados: El clima tendrá contrastes importantes en el país.

Mientras en zonas serranas del Estado de México, Chihuahua, Durango, Tlaxcala y Puebla las temperaturas mínimas podrían bajar hasta 0 a 5 grados Celsius, en el noroeste el calor continuará siendo intenso.

En el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados.

Baja California Sur y Sinaloa también tendrán calor importante, con máximas de entre 35 y 40 grados.

Además, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Morelos, Veracruz, Tabasco y los estados de la península de Yucatán podrían alcanzar entre 30 y 35 grados.