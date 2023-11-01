Tormenta tropical “Pilar” sigue ganando fuerza gracias al frente frío número 8, ¿cómo afectará al clima en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy 1 de noviembre de 2023, el frente frío número 8 junto con la tormenta tropical “Pilar” generarán lluvias de muy fuertes a intensas en el sureste del país y la Península de Yucatán.

También habrá lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En tanto, la masa de aire ártico asociada al frente seguirá generando ambiente de frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente del territorio nacional.

Continuará el evento de Norte de fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente y centro del país, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, originarán condiciones para lluvias con intervalos de chubascos, los cuales se podrían acompañarse de descargas eléctricas en dichas regiones.

¿Hacia dónde se dirige la tormenta tropical “Pilar”?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de la tormenta tropical “Pilar” se localiza a 440 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate (frontera entre México y Guatemala) y a 225 km al sur de San Salvador, El Salvador.

“Pilar” presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y se desplaza hacia el noreste a 6 km/h. Su amplia circulación interaccionará con el frente frío Núm. 8 localizado desde el oriente del Golfo de México hasta el sureste del país, produciendo:



Lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Oaxaca

Viento con rachas de 110 a 130 km/h

Oleaje de 4 a 6 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec

La #TormentaTropical #Pilar esta tarde se localizó a 440 km al sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre #México y Guatemala. Su amplia circulación en interacción con el #FrenteFrío número 8, ocasiona #Lluvias torrenciales en #Chiapas y #Oaxaca. Más… pic.twitter.com/PZjZDuNbPp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2023

¿Seguirán las lluvias en Chiapas? Esto dice el pronóstico del clima en México

La Conagua establece que para este miércoles 1 de noviembre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio a causa de la amenaza de “Pilar”, ¿dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Yucatán.

Intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Ciudad de México y Morelos.

¿Lluvias por el Día de Muertos 2023?|CONAGUA

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Edomex este Día de Muertos?

Durante la madrugada, en la Ciudad de México y el Edomex se espera cielo nublado con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca. Al amanecer, habrá bancos de niebla y ambiente frío. Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día.

Por la tarde, ambiente fresco a templado, con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de la CDMX y el Estado de México, esperándose intervalos de chubascos en la porción suroeste de esta última entidad.



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 7 a 9 °C.

Clima en Acapulco, Guerreo: ¿qué sigue después del huracán “Otis”?

En el Pacífico Sur se espera un clima con cielo nublado la mayor parte del día con lluvias matutinas en Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, continuarán lluvias puntuales torrenciales en Oaxaca y Chiapas, las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos

Por la tarde, cielo nublado con probabilidad de chubascos en Guerrero. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío con bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente de templado a cálido en Oaxaca y Chiapas, y caluroso en Guerrero.