Monzón mexicano se fortalece y una onda tropical llega al país: habrá lluvias muy fuertes en estos estados

Las lluvias no paran en México, y este martes 8 de septiembre el monzón mexicano junto con una onda tropical complicarán el clima en todo el país, especialmente para el norte y sur del país.

Además del monzón, una inestabilidad atmosférica provocará tormentas sobre el noroeste del territorio nacional, mientras que una circulación ciclónica y la onda tropical número 37 se desplazarán sobre el sureste.

Pronóstico de lluvias hoy en México; lista de estados afectados

Lluvias muy fuertes (75 a 150 mm): Guanajuato (sur y sureste).

Guanajuato (sur y sureste). Lluvias fuertes (50 a 75 mm) : Baja California Sur (norte y centro), Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (noreste y este) Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte, oeste y sur), Hidalgo (norte y este), Guerrero (este), Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Oaxaca (norte, oeste, sur y este), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro y oeste).

: Baja California Sur (norte y centro), Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (este), Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro, sur y este), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (noreste y este) Colima, Michoacán (norte, centro y este), Querétaro (norte, oeste y sur), Hidalgo (norte y este), Guerrero (este), Veracruz (norte y sur), Puebla (norte), Oaxaca (norte, oeste, sur y este), Tabasco (oeste), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro y oeste). Chubascos con lluvias puntuales (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Tamaulipas (sur) y Estado de México (norte y oeste).

Baja California (centro y sur), Tamaulipas (sur) y Estado de México (norte y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

¿Hará calor en México? pronóstico de temperaturas para este 8 de septiembre

Además de las lluvias en el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico de temperaturas en el país:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (norte y centro), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur (norte y centro), Durango, Sinaloa (norte y centro), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

¿Lloverá en la CDMX? Así estará el clima en el Valle de México

Por la mañana se pronostica ambiente fresco y cielo nublado con presencia de neblina en zonas altas de la región. Para la tarde se espera un ambiente cálido, pero con alta probabilidad de lluvias.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 23 a 25 °C y la mínima será de 13 a 15 °C. Para el Edomex, se pronostica una temperatura máxima de 18 a 20 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.