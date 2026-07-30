La lluvia viene con fuerza… y el calor no piensa irse; así estará el clima en México

El clima en México este 30 de julio traerá lluvias intensas con descargas eléctricas y posible granizo, en el norte persistirá una intensa onda de calor con temperaturas que rebasarán los 45 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, la onda tropical 22 y varios sistemas de baja presión mantengan condiciones de lluvia en gran parte del territorio, además de rachas de viento que podrían derribar árboles, anuncios y reducir la visibilidad por bancos de niebla.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este 30 de julio?

Lluvias intensas: Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Lluvias fuertes: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Coahuila y Nuevo León.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y en algunos puntos provocar encharcamientos, inundaciones repentinas y aumento en ríos y arroyos.

Se pronostican #Lluvias intensas para esta noche en zonas de #Sonora, #Chihuahua y #Nayarit. Mañana jueves, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano. Ésta y más información consúltala en https://t.co/PMZghfWV0e pic.twitter.com/GfskRVwmwP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 30, 2026

Estados donde el calor superará los 45 grados

El ambiente extremadamente caluroso seguirá presente en el norte del país.

Más de 45 °C:



Baja California.

Sonora.

Entre 40 y 45 °C:

Baja California Sur.

Sinaloa.

Chihuahua.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C:

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Durango.

Zacatecas.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Morelos.

Puebla.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Chihuahua. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/ZUb7pAGyPq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

Viento, oleaje y niebla: estos son los otros riesgos del pronóstico

Además de la lluvia, se esperan:



Rachas de viento de hasta 60 km/h en estados del norte, noreste y la Península de Yucatán.

Rachas de hasta 50 km/h en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Sonora y Chihuahua.

Oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y de hasta 2 metros en el Pacífico mexicano.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

Para el Valle de México se espera una mañana fresca, con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde aumentará la nubosidad y habrá chubascos y lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la CDMX la temperatura oscilará entre 13 y 15 °C por la mañana y alcanzará máximas de 25 a 27 °C. En el Edomex, el termómetro marcará mínimas de 9 a 11 °C y máximas de 23 a 25 °C, con viento del este y sureste de hasta 40 km/h en rachas.

