Frente frío 2 arrasa con México; este es el clima para el domingo

El frío, las lluvias intensas y los fuertes vientos marcarán el pronóstico del clima en México para mañana, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir de casa y consultar las condiciones meteorológicas de cada región. El frente frío número 2 provocará un gran descenso en las temperaturas en gran parte del país.

¿Dónde lloverá este domingo en México?

El frente frío núm. 2 se localizará al suroeste del golfo de México, generando lluvias extraordinarias en zonas del sur, oeste y noreste; lluvias puntuales torrenciales en noroeste y lluvias puntuales fuertes en zonas del sureste.



Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias: Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Oaxaca (noreste).

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Chiapas (noroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Jalisco (costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit (sur), Colima y Michoacán (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero (suroeste), Puebla (sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (este), San Luis Potosí (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 18 de octubre de 2026

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje

Un evento de “Norte” generará fuertes vientos. Este fenómeno meteorológico asociado generalmente con la llegada de frentes fríos, que provoca vientos fuertes provenientes del norte, principalmente en las costas del golfo de México.

