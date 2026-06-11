El Pacífico se calienta: se forma oficialmente “El Niño” y estos serán sus efectos en México

Se venía advirtiendo que “El Niño” se podría formar en aguas del Pacífico alrededor de mayo o junio, y la fecha finalmente llegó. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó su desarrollo este 11 de junio, pero ¿cómo afectará a México?

El sistema El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) se acopló en el Pacífico tropical, dando paso a un evento que podría alcanzar una intensidad muy fuerte que podría cambiar el clima hasta 2027.

“El Niño” se fortalece en el Pacífico y amenaza con ser muy fuerte

Este fenómeno provoca el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones de lluvia, así como huracanes más fuertes.

De acuerdo con la última actualización, la temperatura de “El Niño” alcanzó una anomalía de 0.7 grados Celsius, mientras que frente a las costas de Ecuador y Perú se registraron valores cercanos a los 2.1 grados por encima de lo habitual.

Estas condiciones permitieron confirmar el desarrollo del fenómeno, que actualmente muestra señales de fortalecerse para la segunda mitad del año.

@aztecanoticias ¡Llega el "Superniño"! 🌊🔥 El fenómeno que hará al clima "volverse loco" Prepárate para un hecho histórico: la combinación del calor global extremo y el fenómeno de "El Niño". Este evento, bautizado originalmente por pescadores, ocurre cuando el Océano Pacífico se calienta fuera de lo normal, alterando el clima en todo el planeta. ¿Las consecuencias? Mientras unas regiones sufren inundaciones catastróficas, otras enfrentan sequías devastadoras. En México, el riesgo aumenta con huracanes más violentos, presión sobre el suministro de agua y un golpe directo a la agricultura. #ElNiño, #ClimaExtremo, #CalentamientoGlobal, #México Fenómeno El Niño 2026, cambio climático México, superniño clima, ♬ sonido original - Azteca Noticias

NOAA prevé un Súper El Niño; ¿cuáles serán sus efectos?

Las proyecciones meteorológicas indican que existe un 63% de probabilidad de que el calentamiento del Pacífico supere los 2 grados Celsius entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

En caso de que se cumpla esta condición, se podría avecinar un “Súper El Niño”, una categoría poco frecuente que suele tener efectos más marcados sobre el clima global.

Además, los pronósticos consideran prácticamente seguro que el evento continúe activo hasta la primavera de 2027.

¿Cómo afectará El Niño al clima de México?

El territorio mexicano podría experimentar cambios muy marcados, especialmente con la llegada de la canícula 2026, un periodo bastante caluroso durante el verano.

Con “El Niño”, la canícula podría ser más seca y con temperaturas más elevadas en gran parte del centro y sur de México. Mientras tanto, el norte y noroeste del territorio nacional podrían registrar lluvias por encima de lo habitual.

Hacia el final del verano y durante el otoño, se esperan lluvias torrenciales alimentadas por la formación de tormentas tropicales y huracanes.

Efectos de “El Niño”: más ciclones en el Pacífico y menos huracanes en el Atlántico

Con la llegada de este evento climático, se prevé una mayor formación de ciclones tropicales en el océano Pacífico, mientras que la temporada de huracanes en el Atlántico será menos activa.

Para la temporada actual, los pronósticos indican entre 15 y 22 tormentas con nombre en el Pacífico, una cifra superior al promedio histórico.

Por otro lado, en el Atlántico se esperan alrededor de 14 ciclones con nombre, incluidos seis huracanes, números que se ubican por debajo de la media registrada en años recientes.

