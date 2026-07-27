¡Ojo con el clima en estos estados! Huracán “Genevieve” y descargas eléctricas azotarán el país

El clima en México para este lunes 27 de julio de 2026, tras la llegada del huracán "Genevieve" como categoría 4, alterará las condiciones y el pronóstico del tiempo se verá afectado en gran parte del país.

Toma tus precauciones este inicio de semana, pues de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias fuertes en zonas precisas, pero el calor se mantendrá en otros puntos.

¿Cómo estará el clima en México lunes 27 de julio 2026?

Monzón sobre el noroeste de México aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sur del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Estas lluvias podrían estar acompañadas con caída de granizo en el occidente y centro del país. Asimismo, los desprendimientos nubosos de "Genevieve" en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, así como el ambiente extremadamente caluroso en Baja California persistiendo la onda de calor en el noreste de dicha entidad.

Mientras que dará inicio a una onda de calor en Chihuahua (norte y este), Durango (oeste, norte y este), Coahuila (norte y oeste), Nuevo León (centro y sur) y Tamaulipas (oeste).

Estados donde lloverá más fuerte el lunes por "Genevieve"

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Sonora (norte y centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur)



: Sonora (norte y centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur)



: Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur) Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte)



: Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte) Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala



: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Clima en CDMX y Edomex 27 de julio 2026

El Valle de México tendrá cielo medio nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y lluvias fuertes en el Estado de México (Edomex), las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.