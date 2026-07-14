¿Cada cuánto ocurre el fenómeno de “El Niño” y cuándo ha tenido mayor intensidad?

El mundo se prepara para la llegada de un fenómeno climático que ha encendido las alarmas de especialistas y organismos internacionales: "El Niño", y es que se prevé que en 2026 tenga consecuencias fuertes.

A diferencia de los eventos comunes, las proyecciones sugieren que este fenómeno podría igualar o incluso superar los registros más extremos de los que se tiene memoria: los años 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Un "Super Niño" podría marcar el 2026: ¿Qué tan fuerte será el fenómeno que viene?

Tras la reciente conclusión de "La Niña", el sistema climático global se encuentra en una fase neutra, pero los modelos más recientes de servicios internacionales y expertos como Francisco Estrada Porrúa, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, coinciden en una predicción inquietante: estamos ante la posibilidad de un evento de proporciones históricas para el periodo 2026-2027 y que merece nuestra atención y prevención.

Aunque los expertos reconocen que existe una "barrera de predictibilidad" durante la primavera —un lapso donde los pronósticos tienen mayor incertidumbre—, la concordancia entre los modelos climáticos es sumamente alta.

¿Cada cuánto ocurre y qué tan intenso será en 2026?

Por naturaleza, este patrón climático suele manifestarse en ciclos de entre dos y siete años, extendiéndose por periodos de nueve a 12 meses.

Lo habitual es que su evolución sea a partir de marzo y junio, alcanzando su punto crítico de intensidad entre noviembre y febrero. Sin embargo, lo que preocupa a la comunidad científica esta vez es la magnitud que podría alcanzar.

El especialista de la UNAM es directo: debemos prepararnos para un evento de intensidad moderada a alta, con una probabilidad muy real de que se convierta en un fenómeno de proporciones históricas.

¿Efectos de "El Niño" serán similares?

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que este calentamiento rápido de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial traerá consecuencias tangibles.

A medida que "El Niño" se intensifica, el riesgo de sequías severas, lluvias torrenciales y olas de calor, tanto en tierra como en los océanos, aumenta considerablemente en muchas regiones del planeta.

Algunos lugares enfrentarán condiciones más secas de lo habitual —como ciertas partes de Centroamérica, el Caribe y el noroeste de Sudamérica—, otras áreas podrían ver un incremento inusual en las lluvias o precipitaciones.

Estamos ante un escenario donde la precaución es la mejor herramienta. Aunque los detalles finales de este "Super Niño" se clarificarán tras la primavera, la recomendación de los científicos es contundente: es momento de anticipar riesgos y reforzar las medidas de prevención para minimizar el impacto en nuestras comunidades y economías.

