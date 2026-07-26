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Huracán “Genevieve” escala a Categoría 3: Trayectoria, estados afectados y dónde provocará lluvias intensas

Este domingo 26 de julio, la Conagua anunció la intesificación del huracán “Genevieve"; ¿a dónde se dirige y en qué estados va a provocar lluviar?

Huracán “Genevieve” escala a Categoría 3: Trayectoria, estados afectados y dónde provocará lluvias intensas
¿Dónde se van a sentir los efectos del huracán “Genevieve”?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informaron que el fenómeno climatológico "Genevieve" se intensificó a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en el Océano Pacífico.

A pesar de que el centro del huracán se mueve al oeste-noroeste alejándose de las costas mexicanas, sus desprendimientos nubosos y humedad provocarán lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en varios estados.

¿Dónde está el huracán "Genevieve" hoy?

Según el reporte más reciente de las autoridades, el centro del huracán "Genevieve" está a unos 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno tiene vientos de 195 kilómetros por hora con rachas de hasta 215 km/h, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora en el mar.

Trayectoria de "Genevieve" en las próximas horas

El pronóstico dice que el huracán continuará tomando fuerza en aguas del Océano Pacífico, llegando a alcanzar hasta la categoría 4 en las próximas horas, exactamente alrededor de las 6 de la tarde de este domingo 26 de julio.

Se espera que el fenómeno se quede con una trayectoria a la par de las costas mexicanas, alejándose de México mientras va hacia el sur de Baja California Sur, a una distancia considerable.

Estados donde "Genevieve" provocará lluvias intensas

Aunque no se encuentra tan cerca, las bandas de nubes que deja este huracán van a impactar al continente americano.

La humedad que entra con el fenómeno va a aumentar las probabilidades de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, afectando especialmente a zonas costeras y serranas de estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

¿Activaron las alertas en las costas de México?

Por ;a dostancia en la que se está moviendo el fenómeno meteorológico y a que su trayectoria va en sentido contrario a la tierra, las autoridades no han emitido alertas o recomendaciones específicas para la población que se encuentra en las costas.

Aunque no hay avisos específicos, se sugiere, a los que navegan en el mar, mantenerse informados sobre el estado en que se encuentra el cuerpo de agua, pues su estado podría cambiar mediante el fenómeno se va moviendo.

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