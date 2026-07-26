Huracán “Genevieve” escala a Categoría 3: Trayectoria, estados afectados y dónde provocará lluvias intensas

La Comisión Nacional del Agua, Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informaron que el fenómeno climatológico "Genevieve" se intensificó a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en el Océano Pacífico.

A pesar de que el centro del huracán se mueve al oeste-noroeste alejándose de las costas mexicanas, sus desprendimientos nubosos y humedad provocarán lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en varios estados.

¿Dónde está el huracán "Genevieve" hoy?

Según el reporte más reciente de las autoridades, el centro del huracán "Genevieve" está a unos 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno tiene vientos de 195 kilómetros por hora con rachas de hasta 215 km/h, y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora en el mar.

🌀Genevieve, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 825 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/5PlAdL1Jcy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Trayectoria de "Genevieve" en las próximas horas

El pronóstico dice que el huracán continuará tomando fuerza en aguas del Océano Pacífico, llegando a alcanzar hasta la categoría 4 en las próximas horas, exactamente alrededor de las 6 de la tarde de este domingo 26 de julio.

Se espera que el fenómeno se quede con una trayectoria a la par de las costas mexicanas, alejándose de México mientras va hacia el sur de Baja California Sur, a una distancia considerable.

Estados donde "Genevieve" provocará lluvias intensas

Aunque no se encuentra tan cerca, las bandas de nubes que deja este huracán van a impactar al continente americano.

La humedad que entra con el fenómeno va a aumentar las probabilidades de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, afectando especialmente a zonas costeras y serranas de estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

¿Activaron las alertas en las costas de México?

Por ;a dostancia en la que se está moviendo el fenómeno meteorológico y a que su trayectoria va en sentido contrario a la tierra, las autoridades no han emitido alertas o recomendaciones específicas para la población que se encuentra en las costas.

Aunque no hay avisos específicos, se sugiere, a los que navegan en el mar, mantenerse informados sobre el estado en que se encuentra el cuerpo de agua, pues su estado podría cambiar mediante el fenómeno se va moviendo.