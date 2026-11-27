El frío seguirá en el país y las condiciones del clima en México para este sábado 28 de noviembre de 2026 estarán marcadas nuevamente por lluvias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en la madrugada del sábado, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará ocasionando lluvias puntuales torrenciales.

Tormenta invernal congela la CDMX con lluvias y hasta -3 °C 🥶



¡Evalúa cambiar de planes este fin de semana! La primera tormenta invernal golpea la CDMX del 27 al 29 de noviembre con lluvias fuertes y riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves.



Se prevén máximas de 12… pic.twitter.com/Nr0mTuh2rn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 28, 2026

Clima en México estará marcado por nieve y lluvias: estados afectados

La primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del territorio mexicano, y originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; lluvias intensas en Puebla y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos; y fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; y lluvias con chubascos en el occidente de México.

¿Qué pasa en el país?



Veracruz ya registra afectaciones por el paso del frente frío número 8.



Además, La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer la detención de tres hombres y una mujer que se dedicaban a ofrecer trabajo a personas de Sinaloa y Jalisco.



Esto y más en… pic.twitter.com/nCRyvwe6hb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 28, 2026

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas, superiores a los 2 mil 800 meivel del mar de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Chihuahua

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde lloverá más fuerte en México el sábado?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Guerrero (costa, centro y este)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca (oeste) y Puebla (suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán (este y sureste), Estado de México (sur) y Morelos

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (centro)

Intervalos de chubascos: Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Zacatecas, Campeche y Yucatán

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

CDMX y Edomex, ¿qué clima se espera el 28 de noviembre 2026?

En el transcurso del día se pronostica cielo nublado y ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del Valle de México.

Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (sur), y lluvias fuertes en la Ciudad de México.

A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 msnm del Valle de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 10 a 12 °C. En Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 7 a 9 °C.