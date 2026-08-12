Monzón mexicano y onda tropical 26 desatan lluvias intensas en México: lista de estados afectados

¡Un clima de locos! Este miércoles, México volverá a tener un día de fuertes lluvias en gran parte del país, por lo que varios estados están bajo alerta por posible riesgo de inundaciones o encharcamientos.

Esto se debe al monzón mexicano, que interactúa con un canal de baja presión, así como a la onda tropical número 26 que recorre la península de Yucatán.

Clima hoy en México: estados afectados por fuertes lluvias

Las lluvias se deben a la combinación de varios sistemas meteorológicos que estarán actuando al mismo tiempo sobre México, gracias a la interacción de humedad, zonas de baja presión e inestabilidad en diferentes regiones del país.

Entre las zonas más afectadas se encuentra:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (oeste), Colima, Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (costa y suroeste).

Jalisco (oeste), Colima, Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (oeste y sur) y Campeche (costa y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Michoacán (oeste y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

: Chihuahua (suroeste), Michoacán (oeste y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste).

Baja California Sur (sur), Sonora (norte y sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste y oeste), Nayarit, Guanajuato (suroeste), Hidalgo (suroeste), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Puebla (sureste) y Guerrero (sureste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala.

Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

⛈️💨🌊🌞 El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que se esperan para esta noche y la madrugada del miércoles, a través de su video #VideoPronóstico. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/WS9haSehzK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026

Ola de calor afectará a estos estados hoy miércoles

A pesar de las intensas precipitaciones, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, prevaleciendo la onda de calor en estos estados:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste).

Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Guerrero (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

¿A qué hora lloverá en la CDMX y Edomex?

¡Carga con el paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que prevalecerá un ambiente cálido, pero al atardecer el cielo se pondrá gris. Se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (centro y oeste).

En la capital, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca, la temperatura máxima pronosticada es de 22 a 24 °C y la mínima de 7 a 9 °C.