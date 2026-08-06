Onda Tropical 25 afectará a estos estados de México con lluvias fuertes; qué es y cómo protegerte
La onda tropical 25 ingresa a México el día de hoy, provocando a su paso lluvias fuertes y riesgo de inundaciones; conoce la lista de los estados afectados.
La onda tropical 25 afectará gran parte del territorio mexicano con condiciones meteorológicas extremas a partir de este 06 de agosto del 2026, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras la llegada de este fenómeno climático, que generará tormentas torrenciales en el sureste del país, provocando posibles desbordamientos de ríos y deslaves en zonas vulnerables.
De acuerdo con el comunicado de las autoridades, este sistema ingresa por la Península de Yucatán y avanza de forma rápida, interactuando con canales de baja presión y el monzón mexicano, una combinación que desatará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y un fuerte contraste con el norte de México, donde un anticiclón castigará varias entidades con altas temperaturas.
¿Qué estados afectará la onda tropical 25 y el monzón?
El pronóstico oficial indica que las lluvias más severas se concentrarán en el sur, sureste y occidente de México, siendo los siguientes estados los que deberán extremar precauciones:
- Lluvias intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (alerta especial en el norte y este por intensa actividad eléctrica)
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Yucatán
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Edomex, CDMX, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo
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¿Cómo afectará la onda tropical 25 a Oaxaca?
Según la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se prevén lluvias en la Costa, Sierra Sur, Mixteca, norte del Istmo de Tehuantepec y zonas de la Cuenca del Papaloapan, donde el intenso calor de la noche favorecerá el desarrollo de tormentas localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Las temperaturas para este día son las siguientes:
- Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 32 ºC
- Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 37 ºC
- Cuenca del Papaloapan, mínima de 22 y máxima de 37 ºC
- Costa, mínima de 23 y máxima de 36 ºC
- Mixteca, mínima de 15 y máxima de 31 ºC
- Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 34 ºC
- Sierra de Juárez, mínima de 12 y máxima de 29 ºC
- Sierra Sur, mínima de 13 y máxima de 31 ºC
¿Qué es una onda tropical?
Una onda tropical es un canal de baja presión que viaja desde el este hacia el oeste, generando zonas de amplia nubosidad, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas que, al encontrarse con la humedad y altas temperaturas de México, impulsan el desarrollo de lluvias intensas, jugando un papel determinante durante la temporada de ciclones.
¿Cómo protegerte ante las fuertes lluvias?
Protección civil instó a la población a nivel estatal y federal a tomar precauciones urgentes frente a la caída de granizo y fuertes vientos que podrían superar los 70 km/h, por lo que, para evitar accidentes, piden seguir estas recomendaciones:
- No cruzar ríos, arroyos, ni calles inundadas
- Asegurar objetos en exteriores que puedan convertirse en proyectiles por el viento
- Reducir la velocidad al conducir en bancos de niebla y mantener las luces encendidas
- Mantenerse atento a los avisos oficiales y ubicar un refugio cercano temporal