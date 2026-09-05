Monzón mexicano, huracán Marie y onda tropical 36 atacan a México: Así estará el clima HOY sábado 5 de septiembre

El pronóstico del clima para hoy sábado 5 de septiembre indica que se esperan lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

El monzón mexicano continuará sobre el noroeste del país y, en interacción con la inestabilidad atmosférica, provocará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Al mismo tiempo, la onda tropical número 36 avanzará sobre el occidente de México, mientras que el huracán Marie, categoría 2, continuará desplazándose hacia el oeste y noroeste, y su amplia circulación mantendrá el oleaje elevado en las costas de Baja California y Baja California Sur.

¿En qué estados lloverá más fuerte?

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, se pronostican en Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, por lo que podrían registrarse acumulaciones importantes de agua.

En un nivel menor, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos y Chiapas.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Tabasco y Yucatán.

Finalmente, habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

¿Cómo estará el calor?

El calor será intenso en diversas regiones, pues se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca.

Las temperaturas de 35 a 40 grados se esperan en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Capitalinas, capitalinos. Les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este 05 de septiembre en la #CDMX. pic.twitter.com/tQrqQ936gO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 5, 2026

Mientras tanto, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro tendrán máximas de entre 30 y 35 grados.

Durante la madrugada, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados.

Clima en CDMX y Estado de México

El sábado comenzará con condiciones frescas en el Valle de México, donde predominará un cielo parcialmente cubierto y presencia de bruma, y por la tarde, las lluvias cobrarán mayor fuerza, principalmente en el Estado de México, donde se pronostican precipitaciones puntuales fuertes que podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de arroyos.

En la Ciudad de México se esperan chubascos, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo. La capital registrará entre 12 y 14 °C como temperatura mínima y de 26 a 28 °C como máxima. En Toluca, el termómetro oscilará entre 7 y 9 °C durante la mañana y alcanzará entre 22 y 24 °C. Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h.