Huracán, inestabilidad atmosférica y tormenta tropical el mismo día: Lluvias torrenciales en México este viernes 9 de octubre

¿Cómo estará el clima hoy? El huracán Isaías, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continuará desplazándose sobre el centro y norte del golfo de México. Su circulación, en combinación con la inestabilidad atmosférica, favorecerá precipitaciones muy fuertes, además de rachas de viento y oleaje elevado en distintas zonas costeras.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Simón, localizada frente a las costas del Pacífico sur mexicano, provocará lluvias puntuales torrenciales en Guerrero y Michoacán.

¿Dónde lloverá este viernes 9 de octubre?

Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, en Guerrero y Michoacán.

También se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Jalisco, Puebla, Veracruz y Yucatán. +

Se prevén #Lluvias torrenciales en regiones de #Guerrero y #Michoacán, e intensas en #Oaxaca, debido a la #TormentaTropical #Simón. Más información en ⬇️ https://t.co/JUEhNxsLri https://t.co/yRug9Fco5V — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

En tanto, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Por otro lado, se esperan intervalos de chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros, en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Finalmente, Baja California podría registrar lluvias aisladas, de entre 0.1 y 5 mm.

¿Cómo estará la temperatura este viernes 9 de octubre?

En cuanto a las temperaturas máximas, Baja California y Sonora podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius, mientras que en Baja California Sur y Sinaloa se esperan valores de 35 a 40 grados.

También se pronostican temperaturas de 30 a 35 grados en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En contraste, durante la madrugada se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Cómo estará el viento y oleaje este viernes 9 de octubre?

Se pronostican velocidades de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h, en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán. En las costas de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo, se esperan vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

El centro de #Isaias, #Huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 410 km al nor-noreste de Progreso, #Yucatán. Detalles⬇️ https://t.co/6mlSE22eqd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

El oleaje también será significativo en varias zonas costeras, pues se esperan olas de 3.5 a 4.5 metros de altura en Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California, así como en Colima, Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas. En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, el oleaje podría alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 9 de octubre?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 20 a 22 grados, mientras que para Toluca, Estado de México, se esperan temperaturas mínimas de 7 a 9 grados y máximas de 18 a 20 grados.