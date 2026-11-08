El clima en CDMX traerá matices a lo largo de este domingo 8 de noviembre: Desde un ambiente agradable hasta condiciones para precipitaciones y baja temperatura; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.
Te compartimos el reporte detallado del termómetro y los horarios clave para este domingo.
¿Va a llover en CDMX? El pronóstico del clima para este domingo
¡La respuesta es SÍ! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que habrá lluvias en la CDMX.
El clima en CDMX será de un ambiente caluroso y cielo medio nublado; se prevén algunas lluvias ligeras en ciertas partes de la capital del país.
La temperatura máxima será de 24°c, mientras que la mínima alcanzará los 13°C.
Temperatura por hora: ¿En qué horario habrá lluvias, frío y calor?
El Servicio Meteorológico Nacional compartió que la hora exacta en la que hará más calor será a las 16:00 horas de este domingo.
Por otro lado, las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 21:00 horas, alcanzando temperaturas de 17°C.
Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este domingo en la #CDMX. https://t.co/SFNm9COmVJ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 8, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.