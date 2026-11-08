El clima en CDMX traerá matices a lo largo de este domingo 8 de noviembre: Desde un ambiente agradable hasta condiciones para precipitaciones y baja temperatura; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.

Te compartimos el reporte detallado del termómetro y los horarios clave para este domingo.

¿Va a llover en CDMX? El pronóstico del clima para este domingo

¡La respuesta es SÍ! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que habrá lluvias en la CDMX.

El clima en CDMX será de un ambiente caluroso y cielo medio nublado; se prevén algunas lluvias ligeras en ciertas partes de la capital del país.

La temperatura máxima será de 24°c, mientras que la mínima alcanzará los 13°C.

Temperatura por hora: ¿En qué horario habrá lluvias, frío y calor?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que la hora exacta en la que hará más calor será a las 16:00 horas de este domingo .

Por otro lado, las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 21:00 horas , alcanzando temperaturas de 17°C.

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este domingo en la #CDMX. https://t.co/SFNm9COmVJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 8, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?