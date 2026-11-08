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¿Lloverá en la CDMX? Así estará el clima para este domingo; horarios y temperatura clave

¿Saldrás hoy? Revisa el pronóstico del tiempo para la CDMX este 8 de noviembre: horarios con probabilidad de lluvia y temperaturas clave.

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

El clima en CDMX traerá matices a lo largo de este domingo 8 de noviembre: Desde un ambiente agradable hasta condiciones para precipitaciones y baja temperatura; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.

Te compartimos el reporte detallado del termómetro y los horarios clave para este domingo.

¿Va a llover en CDMX? El pronóstico del clima para este domingo

¡La respuesta es ! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que habrá lluvias en la CDMX.

El clima en CDMX será de un ambiente caluroso y cielo medio nublado; se prevén algunas lluvias ligeras en ciertas partes de la capital del país.

La temperatura máxima será de 24°c, mientras que la mínima alcanzará los 13°C.

Temperatura por hora: ¿En qué horario habrá lluvias, frío y calor?

El Servicio Meteorológico Nacional compartió que la hora exacta en la que hará más calor será a las 16:00 horas de este domingo.

Por otro lado, las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 21:00 horas, alcanzando temperaturas de 17°C.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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