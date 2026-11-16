Las condiciones del clima asociadas al fenómeno de “El Niño” encendieron las alertas diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso preventivo para los estados ubicados en la costa del Pacífico, advirtiendo sobre el riesgo de lluvias fuertes, inundaciones y cierres en vialidades durante los próximos meses.

¿Cuáles son las regiones bajo vigilancia y las recomendaciones oficiales?

Estados del Pacífico mexicano bajo alerta por “El Niño”

El aviso de la embajada está dirigido a quienes se encuentran en estados de la costa occidental de la república.

Entre las entidades están Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, donde el fenómeno puede alterar los patrones de tormentas y precipitaciones.

Mexico: U.S. Embassy Mexico continues to monitor the potential impacts of the El Niño phenomenon. We encourage U.S. citizens in the western coastal Mexico states, including Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Colima, Jalisco, and Nayarit, to prepare for… pic.twitter.com/4K3Z1gxuc9 — TravelGov (@TravelGov) November 13, 2026

Riesgos por el fenómeno de “El Niño”

Las autoridades comentaron que las lluvias intensas o prolongadas pueden provocar problemas graves en las zonas urbanas y rurales.

Entre los riesgos están las inundaciones en áreas de bajo drenaje, cortes en el suministro de energía eléctrica, deslaves o caída de rocas en zonas montañosas y afectaciones que terminen en cierres carreteros.

Lluvias duarante el fenómeno de “El Niño”

El reporte dice que las condiciones cambian según la ubicación, recordando que tan solo en Baja California la temporada de lluvias corre de noviembre a abril.

Las tormentas invernales dejan acumulados importantes de agua en las regiones del noroeste del territorio mexicano.

Estados Unidos pide seguir reportes de “El Niño” del SMN

La embajada recomendó seguir los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua y atender las instrucciones de Protección Civil.

También sugirió contar con un plan familiar, preparar un kit de emergencia en caso de interrupciones en los viajes y evitar cruzar zonas inundadas o cauces de ríos.

#ExpertosUNAM y de instituciones federales analizan la evolución de El Niño 2026-2027 para anticipar sus posibles efectos en México. Para este invierno se esperan temperaturas inferiores al promedio, especialmente en el norte del país > https://t.co/Id8U3SyuCW pic.twitter.com/J6Rv9sb1st — UNAM (@UNAM_MX) November 16, 2026

Peligros en zonas costeras por “El Niño”

El comunicado advierte sobre los peligros en las zonas costeras, indicando que las tormentas pueden generar fuerte oleaje y corrientes peligrosas.