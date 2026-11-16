Si vas a salir a carretera este martes 17 de noviembre, toma precauciones pues agricultores mexicanos tiene planeado un paro nacional en cinco estados del país.

La protesta responde al incumplimiento de acuerdos firmados en octubre con la Secretaría de Agricultura.

¿Cuáles son los puntos exactos donde habrá presencia de productores y qué rutas alternas puedes usar para evitar quedarte en el tráfico?

¿Por qué protestan los agricultores este martes 17 de noviembre?

La Confederación Agropecuaria de México y diversas agrupaciones del campo convocaron a esta jornada de bloqueos tras haber recibido respuesta efectiva a ocho peticiones pendientes.

Entre sus demandas principales están los apoyos directos para la rentabilidad del maíz, el pago de adeudos pendientes del trigo y maíz, la aplicación del seguro agrícola en zonas siniestradas y la retroactividad de la cuota energética.

Bloqueos de agricultores en Guanajuato

Guanajuato tendrá 16 puntos de protesta en vialidades clave:

Carretera 90- Pueblo Nuevo, La Herradura, Cuerámaro y La Guillete: Cerrada en ambos sentidos. Alternativa: carreteras estatales por Abasolo y Manuel Doblado.

Carretera 45 y Autopista León-Aguascalientes: Afectación en Santa Rosa, Plan de Ayala, Central de Abastos y Puerto Interior. Alternativa: Eje Metropolitano León-Silao o libramientos locales.

Tramos Irapuato-Silao, Irapuato-Salamanca y Libramiento Irapuato: Cierres en entronque Salamanca-León, Distrito de Riego 011 y gasolineras Las Gemelas. Alternativa: vías estatales interiores por Romita o Valle de Santiago.

Carretera Celaya-Salvatierra y Carretera 57: Presencia en Rincón de Tamayo, entronque a Tarimoro, Doctor Mora y San Luis de la Paz. Alternativa: carreteras estatales vía Cortazar, Jaral del Progreso o Dolores Hidalgo.

Cierres en Jalisco y vías para rodear las protestas

En Jalisco habrá cinco puntos coordinados por Amigos por el Campo:

Carretera Guadalajara-Colima, km 40: Alternativa por carretera libre Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán.

Carretera Guadalajara-Nogales, La Venta del Astillero, Zapopan: Alternativa por Circuito Metropolitano Sur o vía Ameca.

Carretera Guadalajara-México, caseta de Ocotlán, y La Barca-Atotonilco, Hotel Krystal: Alternativa por carretera libre vía Tototlán y Jamay.

Carretera 80, caseta de Tepatitlán: Alternativa por carretera libre Zapotlanejo-Tepatitlán.

Paro en Querétaro, Michoacán y Campeche

En estas tres entidades se confirmaron cuatro puntos adicionales:

Querétaro: Carretera 57 en la caseta Palmillas, ambos sentidos. Alternativa: desviación por carretera estatal hacia Huichapan o Amealco.

Michoacán: Carretera México-Morelia en la caseta de Vistahermosa y tramo Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne. Alternativa: carreteras estatales por Yurécuaro y Tanhuato.

Campeche: Concentración frente a las oficinas de la SADER. Alternativa: avenidas y calles aledañas de la zona urbana.

Recomendaciones antes de salir a carretera este 17 de noviembre

Ante la posibilidad de cierres totales o intermitentes, se sugiere anticipar tiempos de traslado, cargar suficiente gasolina y consultar en tiempo real las actualizaciones de Caminos y Puentes Federales, Capufe, y la Guardia Nacional Carreteras.