¿Cómo afecta “El Niño” al clima en México? Menos lluvias en verano y más frentes fríos en invierno

El fenómeno de “El Niño” suele generar cambios en el clima de México durante su temporada y dependiendo en qué tipo de estación estamos, este provoca efectos diferentes.

Aunque se habla mucho de lo que provoca, las consecuencias son por región y temporada.

En entrevista, el doctor Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, nos dice por qué habrá menos agua en verano y más frío en invierno.

¿Qué es el fenómeno de “El Niño” y cómo altera el clima?

Su nombre científico es El Niño-Oscilación del Sur, ENOS, y ocurre cuando se combinan el calentamiento anormal de las aguas superficiales en el Pacífico tropical y cambios en la circulación del aire y la presión atmosférica.

Al alterarse la forma en que se mueve el vapor de agua, se modifican los patrones de lluvia en todo el planeta, afectando a México de distintas formas.

Es probable que haya sequía durante la primavera de 2027, de acuerdo con el “Reporte Técnico núm. 1 Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027”, el primero de una serie de informes bimensuales que presentará el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático ☀️🌡️.… pic.twitter.com/JJIIHDhrQW — UNAM (@UNAM_MX) November 15, 2026

¿En dónde hay menos lluvias por “El Niño”?

Durante el verano, que es la temporada principal de lluvias en el país, la presencia de “El Niño” provoca que caiga menos agua de lo normal en el centro y sur.

Esto no significa que deje de llover por completo, pero el volumen sí baja respecto al promedio, lo cual golpea directamente a los cultivos de temporal que dependen de la lluvia, como el maíz en el sur.

¿“El Niño” provoca más frentes fríos?

Al llegar el invierno, los cambios en la atmósfera cambian la trayectoria y frecuencia de los sistemas templados, provocando que entren más frentes fríos a territorio mexicano.

Este aumento trae más lluvias invernales en el norte y centro del país, por lo que el especialista recomienda “sacar la chamarrita” durante el resto del otoño y el invierno.

Cambios en los huracanes del Pacífico y el Atlántico por “El Niño”

Este fenómeno también modifica el comportamiento de los ciclones tropicales de manera opuesta en cada océano.

En el Atlántico, Golfo de México y Caribe se forman menos huracanes y hay menos lluvias asociadas, en el Pacífico aumentan su intensidad y cambian sus trayectorias, elevando la probabilidad de que impacten en costas mexicanas.

Sea surface temperature anomalies in the central and eastern equatorial Pacific, the region at the heart of El Niño, could reach 3.7°C in October–December, which is forecast to be the highest on record.



WMO #StateOfClimate update for #COP31: https://t.co/KCbuZ6IYmg pic.twitter.com/3Dxn2bDQkl — World Meteorological Organization (@WMO) November 13, 2026

Prevención del agua y protección civil ante el pronóstico

El doctor Alejandro Jaramillo Moreno indica que saber con meses de anticipación que viene “El Niño” debe servir como una oportunidad para prepararse.

Por ello, dice que las autoridades deben cuidar las reservas de agua ante la escasez de lluvias y actualizar los planes de protección civil frente a los ciclones del Pacífico.