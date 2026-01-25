Lluvia engelante llegará a México: así afectará el clima con lluvias y frío extremo

El clima en México estará marcado este domingo 25 de enero de 2026 por la presencia de la tercera tormenta invernal de la temporada, provocando lluvias y descenso de temperatura en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan cambios importantes en las temperaturas y pronóstico del tiempo en gran parte del territorio por el frente frío 30.

¿Cómo será el clima en México este domingo 25 de enero 2026?

La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio mexicano, continuará interaccionando con un río atmosférico ocasionando lluvias y chubascos en dicha región, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango; además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México.

El frente frío 30 recorrerá el noreste y oriente del país, interaccionará con dicho río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste y con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.

La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

⚠️❄️Aviso especial sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas derivadas de la tercera #TormentaInvernal de la temporada y del #FrenteFrío 30.



Reproduce el video para mayor información. ⤵️ pic.twitter.com/rmeUx1isso — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 25, 2026

Estados afectados por las lluvias el domingo 25 de enero 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca



: Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas



: Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas Intervalos de chubascos : Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)



: Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) Lluvias aisladas : Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche



: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana : zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba



: zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba Lluvia engelante: Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí

Bajas temperaturas en México ¿dónde hará más frío el 25 de enero 2026?

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila



: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León



: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca



: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

¿Qué clima se espera en CDMX y Edomex? Pronóstico 25 de enero 2026

En el Valle de México se estiman condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día.

En la mañana habrá ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. En Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C.