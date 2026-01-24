Dios abrió el congelador: Tercera tormenta invernal traerá lluvias, nieve y vientos intensos en el país

El invierno mostró su cara más dura en México. La tercera tormenta invernal de la temporada avanza sobre el territorio nacional y viene acompañada de una combinación poco común: un nuevo frente frío, un río atmosférico y corrientes de viento en altura, lo que provocará lluvias intensas, vientos fuertes, posible caída de nieve y un marcado descenso de temperaturas en varias regiones del país.

Durante la noche y la madrugada, este sistema se desplazará principalmente sobre la península de Baja California y el noroeste del país, afectando estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua , Sinaloa y Durango, donde se esperan lluvias muy fuertes que podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Lluvias intensas, nieve y riesgo de inundaciones

Las lluvias más intensas se pronostican para Durango, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua se esperan lluvias fuertes a muy fuertes.

Además, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas, un fenómeno que puede volver extremadamente resbalosas las carreteras.

Autoridades advirtieron que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos severos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, mientras que los vientos con rachas de hasta 100 km/h representan riesgo por la caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras.

Dentro de las #CondicionesMeteorológicasAdversas que generarán la tercera #TormentaInvernal y los #FrentesFríos 30 y 31, habrá #Lluvias en el noroeste, norte, noreste y occidente de #México, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Los detalles, consúltalos en las imágenes pic.twitter.com/54P4jisYvV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 24, 2026

Frentes fríos, viento y ambiente gélido

El frente frío número 30 se mantendrá estacionario sobre la frontera norte, lo que, junto con la masa de aire ártico, reforzará el ambiente frío a muy frío , especialmente durante la noche y la madrugada.

En estados como Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas, las temperaturas mínimas podrían descender hasta -10 grados, con heladas severas. En otras entidades del norte y centro del país, el termómetro se moverá entre -5 y 5 grados, principalmente en zonas altas.

También se prevé la presencia de bancos de niebla en la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

⚠️La tercera #TormentaInvernal y los #FrentesFríos 30 y 31 dejarán un marcado descenso en las #Temperaturas del 24 al 27 de enero en la mayor parte de #México. Consulta en los gráficos los detalles de la información y protégete del #Frío 🥶 pic.twitter.com/dv9vYn6cnN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 24, 2026

Clima para la CDMX y el Estado de México

En el Valle de México, el día se mantendrá con cielo parcialmente nublado. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco, con heladas en zonas altas, mientras que por la tarde se espera un ambiente templado y sin lluvia.

En la Ciudad de México , la temperatura mínima oscilará entre 8 y 10 °C, y la máxima alcanzará de 22 a 24 °C. Para el Estado de México, se prevé una mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C, con vientos del sur y algunas rachas moderadas.