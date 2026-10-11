Impacto de huracán “Simon” en México el domingo causará lluvias extraordinarias y descargas eléctricas

El huracán "Simon", actualmente categoría 4, ha comenzado a causar efectos en el país y se espera que para este domingo11 de octubre de 2026 provoque cambios en el clima en México el fin de semana, principalmente con lluvias muy fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó en su último reporte que las lluvias fuertes a extraordinarias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará el clima el domingo por el huracán "Simone"?

Este domingo el huracán "Simon" estaría impactando la costa de Jalisco, su circulación mantendrá las condiciones para lluvias extraordinarias en Colima y Jalisco (costa, este y oeste); lluvias puntuales torrenciales en Nayarit (sur); lluvias puntuales intensas en Michoacán (oeste) y lluvias muy fuertes en Sinaloa (centro y sur).

Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 210 a 220 km/h y oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Durante esta noche habrá #Lluvias de fuertes a muy fuertes en #Nayarit, #Jalisco, #Colima, #Michoacán y #Guanajuato; #Viento con rachas de 120 a 130 km/h y #Oleaje de 6 a 8 m en costas de Jalisco y Colima. Más información, en la imagen https://t.co/IrwaNovZ6W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

Por otro lado, los remanentes del ciclón tropical "Rachel" en Baja California, interaccionarán con el ingreso de un frente frío (núm. 2) sobre el noroeste de México, originarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro) y lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte).

Además de vientos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día.

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y la cercanía de una onda tropical al oeste de la península de Yucatán, ocasionarán chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en zonas del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Estados más afectados por lluvias el domingo 11 de octubre 2026

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias: Colima y Jalisco (costa, este y oeste).



Colima y Jalisco (costa, este y oeste). Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Nayarit (sur).



Nayarit (sur). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Michoacán (oeste).



Michoacán (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California (norte y centro), Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur).



Baja California (norte y centro), Sinaloa (centro y sur) y Chiapas (este y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (norte), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte y este), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro).



Sonora (norte), Durango (oeste), Guanajuato (este), Querétaro (sur), Estado de México (norte y este), Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Campeche.



Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Campeche. Lluvias aisladas: Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Esta noche #Simon se encuentra más cerca de las costas del #Pacífico central mexicano, como #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. ¡No bajes la guardia y extrema precauciones! ⬇️ https://t.co/XJS4xvB8cg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

Clima en CDMX y Edomex por huracán "Simone"

Para el Valle de México, durante la mañana se pronostica cielo medio nublado a nublado con presencia de bancos de niebla, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

Se espera ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes por la tarde en el Edomex (norte y este), así como lluvias y chubascos en la Ciudad de México (CDMX); acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 20 a 22 °C, y en el Edomex se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 19 a 21 °C.