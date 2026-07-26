Inestabilidad atmosférica llega a México: así afectará el clima en tu estado

El pronóstico del clima en México para este domingo 26 de julio de 2026 anticipa una jornada marcada por lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, pero el calor seguirá dominando en otros estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que se registrará una inestabilidad atmosférica este fin de semana y si tienes planes, aquí te decimos cómo estará el clima en tu estado.

Clima 26 de julio 2026: ¿cómo estará el pronóstico del tiempo?

El monzón mexicano y un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y occidente del país.

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sureste mexicano, con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, pronosticándose lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

A su vez, los desprendimientos nubosos de "Genevieve" en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente de México.

🌀#Genevieve se ha intensificado a #Huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 810 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima.



Sus desprendimientos nubosos aportan humedad hacia el occidente de #México. Más detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/wuAvwq8qmr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, así como el ambiente extremadamente caluroso en Baja California, persistiendo la onda de calor en el noreste de dicha entidad.

Simultáneamente, se prevé que este día, la onda de calor finalice en Baja California Sur y Sonora.

Estados donde lloverá el domingo 26 de julio 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur).



Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).



Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro).



Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro). Intervalos de chubascos : Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.



: Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Clima en CDMX y Edomex 26 de julio 2026

En el Valle de México se prevé cielo medio nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Mientras que en Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.