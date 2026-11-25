El clima de la Ciudad de México presentará variaciones meteorológicas para la tarde de este 25 de noviembre, impactando a millones de ciudadanos a lo largo del día, pero ¿habrá más lluvias en CDMX?
La temperatura máxima en la capital del país alcanzará los 21°C, mientras que la mínima será de 13°c.
¿Va a llover en la CDMX este miércoles?
¡La respuesta es SÍ! El clima de la CDMX tendrá un ambiente cálido con cielo nublado a nublado. Se prevén lluvias con chubascos ocasionales en distintas partes de la capital del país.
¿A qué hora va a llover en la CDMX hoy 25 de noviembre?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmaron que las lluvias en la CDMX comenzarán alrededor de las 18:00 horas de este miércoles.
#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente miércoles! Hoy tendremos ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Se prevén lluvias con chubascos ocasionales en la capital del país. Para mañana se prevén temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026
Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: Zonas afectadas por lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que TODAS las alcaldías de CDMX presentarán lluvias y tormentas para este 25 de noviembre; te compartimos las zonas más afectadas.
- Azcapotzalco: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)
- Miguel Hidalgo: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Cuauhtémoc: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Benito Juárez: Máx. 20 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Cuajimalpa: Máx. 17 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
- Álvaro Obregón: Máx. 18 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)
- Magdalena Contreras: Máx. 16 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)
- Tlalpan: Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)
- Gustavo A. Madero: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)
- Venustiano Carranza: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Iztacalco: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)
- Iztapalapa: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)
- Coyoacán: Máx. 20 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)
- Tláhuac: Máx. 19 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)
- Xochimilco: Máx. 18 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)
- Milpa Alta: Máx. 17 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)
Las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX consúltalas en el gráfico. El #Pronóstico para la #Megalópolis se encuentra en https://t.co/ornurShKJe https://t.co/eCnJM0TLIa— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias y el frío en CDMX?
La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.
Consejos para el frío:
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
- Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Consejos para las lluvias:
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.