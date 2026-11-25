El clima de la Ciudad de México presentará variaciones meteorológicas para la tarde de este 25 de noviembre, impactando a millones de ciudadanos a lo largo del día, pero ¿habrá más lluvias en CDMX?

La temperatura máxima en la capital del país alcanzará los 21°C, mientras que la mínima será de 13°c.

¿Va a llover en la CDMX este miércoles?

¡La respuesta es SÍ! El clima de la CDMX tendrá un ambiente cálido con cielo nublado a nublado. Se prevén lluvias con chubascos ocasionales en distintas partes de la capital del país.

¿A qué hora va a llover en la CDMX hoy 25 de noviembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmaron que las lluvias en la CDMX comenzarán alrededor de las 18:00 horas de este miércoles .

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente miércoles! Hoy tendremos ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México. Se prevén lluvias con chubascos ocasionales en la capital del país. Para mañana se prevén temperaturas bajas en las partes altas del sur y poniente. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: Zonas afectadas por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que TODAS las alcaldías de CDMX presentarán lluvias y tormentas para este 25 de noviembre; te compartimos las zonas más afectadas.

Azcapotzalco: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia) Miguel Hidalgo: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Cuauhtémoc: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Benito Juárez: Máx. 20 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 20 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Cuajimalpa: Máx. 17 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

Máx. 17 °C | Mín. 8 °C (Lluvia) Álvaro Obregón: Máx. 18 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)

Máx. 18 °C | Mín. 10 °C (Lluvia) Magdalena Contreras: Máx. 16 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)

Máx. 16 °C | Mín. 9 °C (Lluvia) Tlalpan: Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia)

Máx. 16 °C | Mín. 8 °C (Lluvia) Gustavo A. Madero: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia) Venustiano Carranza: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Iztacalco: Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 13 °C (Lluvia) Iztapalapa: Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia)

Máx. 21 °C | Mín. 12 °C (Lluvia) Coyoacán: Máx. 20 °C | Mín. 11 °C (Lluvia)

Máx. 20 °C | Mín. 11 °C (Lluvia) Tláhuac: Máx. 19 °C | Mín. 10 °C (Lluvia)

Máx. 19 °C | Mín. 10 °C (Lluvia) Xochimilco: Máx. 18 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)

Máx. 18 °C | Mín. 9 °C (Lluvia) Milpa Alta: Máx. 17 °C | Mín. 9 °C (Lluvia)

Las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX consúltalas en el gráfico. El #Pronóstico para la #Megalópolis se encuentra en https://t.co/ornurShKJe https://t.co/eCnJM0TLIa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 25, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias y el frío en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas y lluvias en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

Consejos para el frío:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Consejos para las lluvias: