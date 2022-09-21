Clínica en Tailandia intercambia un iPhone 14 por un riñón

Una clínica en Tailandia causó polémica en redes sociales luego de publicaran un anuncio en el que intercambiaban un celular iPhone 14 por un riñón humano.

El lugar fue identificado como una clínica estética de nombre Dr. Nith ubicada en Tailandia, quien compartió una foto donde se ve a tres personas con una herida en el abdomen y un iPhone 14 en la mano.

La imagen estuvo acompañada con un pie de foto en el que anunciaron la “oferta” para intercambiar el dispositivo móvil por un órgano humano, lo que causó un escándalo en el sudeste asiático y después se viralizó en el resto del mundo.

La clínica en Tailandia recibió una ola de comentarios negativos, por lo que prefirió eliminar su publicación de Facebook; sin embargo, la foto ya había sido replicada por millones de usuarios en todo el mundo.

Guys do yall know where Dr. Nith is located just asking for a friend of mine 😭🤞😂 pic.twitter.com/RyzeYPTuuk — Zeze 🇿🇦 (@iamZimele) September 16, 2022

Posteriormente la clínica indicó que solo se trató de una campaña publicitaria en forma de broma porque nunca estuvo en sus planes realmente intercambiar un iPhone 14 por un riñón.

Cruz Roja alerta sobre venta ilegal de órganos en Tailandia

La imagen se volvió tan viral en Tailandia, que Sophon Mekthon, director de Donación de Órganos de la Cruz Roja del país, reprobó la publicación de la clínica y advirtió a los ciudadanos que intercambiar un riñón por un iPhone 14 es un acto ilegal y peligroso.

“No hay comercio de órganos. Esto está prohibido. Es inapropiado sugerir la venta de órganos, especialmente para conseguir dinero para comprar un iPhone 14. Es moralmente incorrecto y poco ético”, compartió Sophon Mekthon.

¿Qué se necesita para donar órganos de forma legal?

En México, se pueden obtener órganos y tejidos en los hospitales que están autorizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y cuentan con las instalaciones, el equipo médico y personal capacitado.

El proceso de donación y trasplantes de órganos y tejidos en México es totalmente gratuito. Se rige por los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad y confidencialidad.

Se requiere:

