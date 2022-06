Hombre de Guadalajara ofrece su riñón en redes sociales

Como si se tratara de un objeto, un hombre de Guadalajara, Jalisco, ofreció su riñón en redes sociales para obtener dinero con el cual saldar sus cuentas.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca, el hombre de Guadalajara explicó los motivos por los que acudió a las redes sociales para vender su riñón.

En sus palabras, el hombre explicó que ofrecía su órgano por la necesidad económica que tiene y aseguró que con el dinero que obtendría de la venta de su riñón podría liquidar sus deudas.

“Está muy canija la situación, está muy canija, yo tengo deudas, quién me ayuda a pagar mis cosas. No, es complicado, en cambio así yo ayudo a alguien y ese alguien me ayuda a mí”, explicó el hombre de Guadalajara .

Advierten peligro al ofertar riñón u otros órganos en redes sociales

La Secretaría de Salud de Jalisco explicó que no se debe tener cuidado con estas publicaciones en redes sociales, ya que se puede tratar de fraudes o que traen consecuencias a la salud tanto para la persona que lo oferta, como para quien busca adquirirlo.

Al respecto, explicó que se necesitan varios procedimientos quirúrgicos altamente altamente riesgosos para extraer órganos.

“El tema radica en que tiene un problema severo de salud pública porque se pueden transmitir, o se pueden hacer cirugías clandestinas que ponen en riesgo la salud, no solamente de la persona a la que se le extrae el órgano, sino también a la persona a la que se le dona”, explicó el abogado Eduardo Macías.

Debido a las consecuencias legales que tiene la venta de órganos , como el caso del hombre que ofertó en redes sociales su riñón, la Secretaría de Salud de Jalisco exhortó a la población a no caer en este delito, ya que es ilegal la compra o venta de órganos.

Datos del gobierno de México indican que el tráfico de órganos es una de las actividades criminales más lucrativas.