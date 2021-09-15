Clonación de camellos, estrategia para que ganen concursos de belleza

El Centro de Reproducción Biotecnológica de Dubái, en los Emiratos Árabes, trabaja a un ritmo acelerado en la clonación de camellos, a solicitud de sus clientes, quienes buscan que sus ejemplares aseguren el triunfo en carreras y concursos de belleza.

Este tipo de competencias son comunes en el Golfo Pérsico, donde se promueve la herencia cultural árabe a través de estos animales, a tal punto que los propietarios de un camello pueden tener pérdidas millonarias si su ejemplar no cumple con ciertas condiciones.

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No todos los camellos tienen el cuello alto y elegante, ni los labios caídos que se valoran en los concursos de belleza, por lo que un equipo científico comenzó a trabajar en la clonación del “animal perfecto”.

Según una agencia internacional, los clientes del Centro de Reproducción Biotecnológica invierten grandes sumas de dinero para tener un ejemplar modelo, es decir, que sea ganador en carreras y concursos de belleza.

“Tenemos tantos pedidos que no podemos mantener el ritmo. Este año llevamos 28 embarazos de camellos clonados y el año anterior tuvimos 20”, aseguró el doctor Nisar Wani, director de este centro especializado en clonación.

|Reuters

Este trabajo, que puede resultar sorprendente, comenzó en 2009 con el nacimiento del primer camello clonado en el mundo, una hembra llamada Injaz. Actualmente, hay más solicitudes para clonar a estos animales, por lo que el precio se ha elevado en los últimos años, oscila entre 55 mil y 110 mil dólares.

“El precio de un camello se fija en función de su belleza, de su salud y de la raza”, explicó Wani. Destacó que un rasgo particular en los ejemplares clonados, y que puede elevar el costo, es que producen más leche, hasta siete veces más que uno común.

¿Cómo se realiza la clonación de los camellos?

Todo el proceso inicia con la recuperación del ADN del animal que será clonado, para insertarlo en los óvulos de una hembra embarazada. En condiciones normales, las hembras dan a luz a una o dos crías, cada dos años.

Super estimulamos a las hembras campeonas y las acoplamos con machos campeones. Recogemos los embriones de estas hembras después de siete u ocho días y los introducimos en madres sustitutas ordinarias. En vez de producir un bebé al año, podemos producir muchos.

Finalmente, Wani resaltó que no todos los clientes recurren a la clonación para que los camellos ganen concursos, también lo hacen con la intención de “resucitar” a un compañero que haya muerto.

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