Encuentran una cobra de dos cabezas en India

Una cobra de dos cabezas fue hallada por el personal del Departamento Forestal del estado de Uttarakhand, India, en una zona industrial de la ciudad de Visnagar, según reportaron medios locales.

Adil Mirza, uno de los trabajadores del Departamento Forestal con más de 15 años de experiencia, comentó que esto era lo más raro que le había sucedido en su carrera como cazador de serpientes.

“Nunca me había encontrado con un espécimen así. Es una cobra muy rara”, comentó a un medio local.

Los veterinarios determinaron que el espécimen tiene apenas dos semanas de nacido y mide alrededor de 45 centímetros de largo. De acuerdo con los expertos, esta cobra de dos cabezas puede morir en los próximos meses o días, pues es una mutación genética rara.

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Los científicos estudiarán en las próximas semanas a la cobra y en caso de que viva se determinará si se mantiene en el laboratorio o la liberan en su naturaleza, aunque en el último caso será difícil que sobreviva. “No se sabe si esta clase de espécimen sobrevive por mucho o poco”.

Otros casos de serpientes y cobras extrañas

Este no es el único caso en el que se han registrado casos únicos de serpientes extrañas en la India. A principios del año, un grupo de investigadores del Instituto de la vida silvestre de la India (WII por sus siglas en inglés) confirmaron la existencia de una serpiente coral de vientre negro.

El hallazgo fue hecho por Abhishek Das and Amit Kumar from, cuando fueron de exploración al bosque de Nainital y Mussoorie.

El año pasado una rara serpiente kukri coral roja fue hallada por oficiales forestales en el distrito de Nainital; en la misma zona, pero en 2018, las autoridades encontraron una cobra gigante de casi cinco metros de largo.

Esto se debe a que en la temporada de monzones en asia provocan que las serpientes salgan de su hábitat y se pueden observar especímenes extraños varias veces al año.