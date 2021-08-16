Dan droga a caballo para ganar carrera y muere al cruzar la meta

Autoridades de Neuquén, Argentina, investigan al dueño y el jinete de un caballo, luego de que presuntamente le dieron droga para que ganara una carrera, sin embargo, el animal murió cuando cruzó la meta.

Medios locales indicaron que el caballo, llamado Milito, llegó al primer lugar de la carrera en el hipódromo de Neuquén el pasado 6 de octubre, sin embargo, a los pocos metros el animal cayó y aunque médicos veterinarios lo intentaron ayudar el equino murió.

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Fue hasta la semana pasada que en audiencia se formularon los cargos por los que se acusa al dueño y al jinete del caballo por darle droga, quienes podrían estar hasta un año en la cárcel por maltrato y hasta cuatro años por dopaje.

Cocaína, la droga que recibió el caballo previo a la carrera

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades argentinas, al caballo se le extrajo una muestra de sangre, la cual arrojó que tenía sustancias prohibidas para la carrera, ya que mejoran el rendimiento del animal.

La cocaína fue la droga que recibió el caballo, además de efedrina y atropina, esta última aumenta la frecuencia cardiaca, además de clembuterol, un broncodilatador.

Además de la droga, las autoridades también encontraron jeringas, agujas y otras sustancias en el vehículo del jinete del caballo.

Comprobaron un nuevo caso de doping positivo en el hipódromo de Neuquén. La fiscalía recibió los resultados de los análisis que realizaron a "Milito", un caballo que murió tras ganar un premio en el Hipódromo de Neuquén.



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Las autoridades de Neuquén encontraron pruebas suficientes para acusar al dueño y al jinete del caballo de darle droga para obtener una ventaja en la carrera.

Aunque el caballo Milito logró ganar la tercera carrera que se realizaba en el hipódromo, murió a causa de la droga que le inyectaron.

Las autoridades de Neuquén detallaron que hasta el momento no se responsabiliza al hipódromo por la muerte del caballo Milito, sin embargo, consideraron que deberían hacer análisis de dopaje de forma aleatoria en los animales que participan para verificar que compiten en la carrera sin alguna droga de por medio.

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