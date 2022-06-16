Policía incauta mil kilos de cocaína disfrazada de papas en Colombia

La policía de Colombia incautó mil 300 kilos de cocaína que iba disfrazada en forma de papas congeladas, lo que las autoridades consideran uno de los trucos “más innovadores” para traficar sustancias ilícitas en los últimos años.

La cocaína en forma de papas fue encontrada en la ciudad portuaria de Cartagena, Colombia y tenían como destino puertos europeos en Lisboa, Portugal y Valencia, España. Más de 50 personas y perros rastreadores trabajaron en el descubrimiento de la droga.

“Se realizó un decomiso de 1.300 kg de clorhidrato de cocaína que iba destinado a ser embarcado a puertos europeos como el puerto de Lisboa o el puerto de Valencia en España”.

La inteligencia de la @PoliciaColombia dio un contundente golpe al narcotráfico al incautar un cargamento de cocaína refrigerada y sellada al vacío simulando yucas y papas criollas. El alijo tenía como destino España. #EstrategiaEsmeralda pic.twitter.com/bttSuYBUCH — Mindefensa (@mindefensa) June 16, 2022

Tráfico de droga en forma de papa, el método más original

Los oficiales de Colombia encontraron un contenedor con bolsas de papas congeladas, pero lo que alertó a los agentes fue que las bolsas de los alimentos no tenían fecha de caducidad, por lo que revisaron las papas y descubrieron que era cocaína.

"La revisión estaba congelada, había que destapar cada bolsa y revisar cada uno de los tubérculos, las formas irregulares de la yuca y la papa una vez peladas y cortadas en cuadritos despertó cierta sospecha entre los uniformados", dijo Ricardo Augusto Alarcón Campos, mayor general de la Policía Antinarcóticos de Colombia.

El comandante de la Policía Nacional de Colombia dijo que las papas congeladas falsificadas encontradas eran extremadamente engañosas, y explicaron que los traficantes utilizaban prensas hidráulicas para dar forma de papa a la cocaína.

"Este puede ser el caso más innovador descubierto por narcotraficantes en los últimos años, habían diseñado la droga en moldes irregulares simulando croquetas de yuca y papa criolla", añadió el mayor general Campos

La policía indicó que el decomiso de la cocaína en forma de papa se logró gracias al apoyo y colaboración de las personas que manejan las terminales marítimas en Colombia, por lo que seguirán trabajando en conjunto para dar con los responsables y descubrir quién o quiénes están destras del cargamento ilegal.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico, así hemos ido recuperando la confianza de empresarios y exportadores".

