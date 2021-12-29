The taste atlas, la guía de viaje experiencial de comida tradicional que recopila recetas auténticas, reseñas de críticos gastronómicos y artículos de investigación sobre ingredientes y platos populares, dio a conocer que la cochinita pibil es el mejor platillo del mundo.

La cochinita pibil es el mejor platillo del mundo

Además de su riqueza cultural y natural, la gastronomía de México es uno de los principales factores que llaman la atención del mundo. Turistas de cualquier rincón del planeta llegan a México atraídos por su diversidad gastronómica.

Me da mucho gusto compartirles que la cochinita pibil, orgulloso platillo yucateco, fue designada como el mejor platillo del mundo, compitiendo con 10 mil platillos en el ranking Taste Atlas Awards 2021 (@TasteAtlas), sitio web especializado en gastronomía. pic.twitter.com/1GSsh9OCCO — Mauricio Vila (@MauVila) December 29, 2021

En el más reciente ranking mundial de la página The taste atlas, que año con año para evalúa los platillos más representativos de cada país, se dio a conocer que la cochinita pibil, originaria del estado de Yucatán, es el mejor platillo del mundo.

El platillo mexicano, de influencia Maya, obtuvo una puntuación de 4.69, con lo que se posicionó como el mejor platillo del mundo para el agonizante 2021.

Aunque la receta es originaria de Yucatán, The taste atlas evaluó la receta que se cocina en el restaurante "Taquería El Turix", que se ubica en la Ciudad de México.

La picaña brasileña se encuentra en el segundo lugar de los mejores platillos en el mundo y los "pierogis ruskies" polacos se ubicaron en el tercer sitio de los 100 mejores platillos en el mundo.

Ladies and gentlemen, the time has come. 🎉 TasteAtlas presents the official annual ranking of the world's best dishes, restaurants and cuisines.



Let us know how you like this year's lists.https://t.co/E0wiqKUQqK — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 10, 2021

Gastronomía mexicana entre las mejores del mundo

Además de la emblemática cochinita pibil, otros platillos mexicanos se encuentran en el top 100 de la guía de comida tradicional, otras recetas creadas en México se encuentran entre los cien mejores platillos del mundo.

Las enmoladas (que tuvieron una puntuación de 4.47) se posicionaron en el lugar 27, mientras que el pozole (con una puntuación de 4.35), logró el puesto número 58. Por último pero "no menos rico" se encuentra el alambre que con sus 4.26 puntos, logró colarse en el puesto número 93 de los mejores cien platillos en el mundo.

¿Qué es la cochinita pibil?

En su página web, The taste atlas señala que la cochinita pibil es un platillo mexicano de cerdo originario de Yucatán. La carne de cerdo se marina en una combinación de pasta de achiote, jugo de naranja y ajo. Se hornea lentamente y luego se desmenuza y se sirve en tortillas, tacos o solo con chalotes, cebollas en escabeche, salsa y varias verduras asadas.

La cochinita pibil se caracteriza por el color rojo de la carne, impartido por las semillas de achiote del adobo. Originalmente, la carne de cerdo se envolvía en hojas de plátano antes de hornear, pero actualmente se puede usar una lámina o cualquier otro envoltorio adecuado.

The taste atlas agrega que: "este platillo de influencia maya se sirve con mayor frecuencia los fines de semana en muchos hogares mexicanos, generalmente como un ritual familiar dominical".