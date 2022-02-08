Liberan a cocodrilo que pasó 6 años con una llanta atorada al cuello

Después de seis años, un rescatista de reptiles en Indonesia logró liberar a un cocodrilo que pasó todo ese tiempo con una llanta de motocicleta atorada en el cuello.

Tili, de 35 años de edad, fue el rescatista que logró liberar al cocodrilo de la llanta el pasado lunes por la noche, y agregó que él solo capturó al reptil porque los habitantes tenían miedo del animal.

“Atrapé al cocodrilo yo solo. Estaba pidiendo ayuda a la gente de aquí, pero estaban asustados. Quedó atrapado en la trampa que coloqué y después lo liberé”, relató Tili, quien es residente de la provincia de Sulawesi Central Indonesia.

El cocodrilo se ganó la simpatía de los residentes locales, quienes temían que la llanta eventualmente lo ahogara a medida que el reptil crecía en tamaño.

Tili, a self-taught reptile rescuer, freed a crocodile in Indonesia that had a motorcycle tire stuck around its neck for six years. After capturing the reptile, Tili used a small saw to cut the tire pic.twitter.com/80pMMpyKbR — Reuters (@Reuters) February 8, 2022

¿Cómo liberaron a un cocodrilo de una llanta en su cuello?

Tili detalló que el cocodrilo es escurridizo y rara vez salía del agua, sin embargo, el rescatista llevaba tres semanas tratando de capturar al reptil para liberarlo de la llanta atorada en su cuello. Por lo que, cuando lo vio instaló una trampa básica con una cuerda atada a un tronco con pollos y patos vivos como carnada, para que el reptil se acercara.

“Muchas personas se mostraron escépticas sobre mí y pensaron que no hablaba en serio sobre atrapar al cocodrilo, pero probé que podía hacerlo”, indicó Tili.

Después de capturar al reptil, Tili usó una pequeña sierra para cortar el neumático y luego posó para las fotografías. Una vez que logró liberar al reptil, dijo que su principal motivación era ayudar a los animales, incluso agregó que esta no es la primera vez que trata con un cocodrilo, "a veces juego con ellos", dijo el rescatista.

En enero de 2020, las autoridades provinciales de conservación ofrecieron una recompensa no especificada para cualquier persona que pudiera retirar la llanta del cuello del cocodrilo.

