¡Código 7500! ¿Qué significa la alerta que activó un avión de Flydubai durante una emergencia en pleno vuelo?

El código 7500 volvió a aparecer en medio de una emergencia aérea luego de que un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv emitiera esta señal antes de aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, tras un incidente dentro de la cabina; el llamado de emergencia ocurrió a las 08:31 horas, tiempo local, y posteriormente fue activado el código utilizado para alertar sobre un posible secuestro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que uno de los pilotos habría atacado con un arma blanca al otro e intentado tomar el control de la aeronave para estrellarla. Las declaraciones previas indican que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para recuperar el control del avión, mientras dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

El vuelo FZ1073, un Boeing 737 con alrededor de 150 pasajeros, terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk. La identidad del presunto agresor no había sido difundida, aunque funcionarios israelíes señalaron al copiloto, de nacionalidad omaní, como supuesto responsable.

🚨✈️De película de terror



Un vuelo de Flydubai de #Dubái a #TelAviv vivió minutos de pesadilla cuando el copiloto atacó al piloto con un cuchillo.



La nave cayó de 10 mil a 6 mil metros en picada. Pasajeros de manera heroica intervinieron y sometieron al atacante.



El reporte… pic.twitter.com/lW64OrXmHB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026

Código 7500: una señal que no necesita decir "nos están secuestrando"

Para entender por qué esta combinación de números llamó la atención, hay que mirar primero cómo se comunican determinadas emergencias desde una aeronave.

Un piloto puede transmitir por radio que existe una situación de peligro, pero hacerlo de manera directa podría alertar también a la persona que está intentando tomar el control del avión. Por eso existe un mecanismo discreto que permite informar a los controladores sin pronunciar públicamente que se trata de un secuestro: Ese mecanismo es el código 7500 .

¿Cómo funciona el código 7500?

En entrevista con Azteca Noticias, desde España, el Capitán Piloto Aviador De Tpi, Juan Jersaín Hernández Melo, detalló cómo opera este código durante una emergencia.

"Obviamente existe un código que es una manera discreta en la cual nosotros, los pilotos, tenemos la posibilidad de decir estamos secuestrados o estamos siendo secuestrados sin decir que estamos siendo secuestrados. Para eso existe el código 7500, el piloto introduce siete dígitos en un equipo llamado Transponder; es un equipo que funciona como un identificador electrónico de la aeronave.

"Entonces ese transponder al recibir el código, los controladores del tránsito aéreo saben que puede existir una interferencia ilícita, es decir, un secuestro o una situación en que la tripulación está siendo obligada a actuar en contra de su voluntad. Por eso el 7500 puede entenderse como una alarma silenciosa desde el cielo. Me gusta ese término alarma silenciosa desde el cielo", explicó.

La activación del código 7500, por tanto, no representa por sí misma una sentencia de emergencia extrema, sino una señal que obliga a poner en marcha protocolos específicos y a establecer comunicación con las autoridades encargadas de responder ante este tipo de situaciones.

"No significa que automática el avión vaya a estrellarse ni que todos sus ocupantes se encuentren en peligro, pero si se activa este procedimiento, obviamente van a conllevar otros procedimientos especiales en los cuales se debe de coordinar con las autoridades competentes.

"Este sistema del código 7500 consta de un marco internacional en seguridad aérea y un antecedente importante en el Convenio de Tokio en 1963, que establece las reglas sobre los delitos y otros actos cometidos a bordo de aeronaves, entre otras cosas", agregó el Capitán Piloto Aviador De Tpi.

Además del código 7500, existen otras claves que permiten a los controladores identificar rápidamente qué tipo de situación enfrenta una aeronave. Estas señales forman parte de los procedimientos de seguridad en la aviación y permiten coordinar la respuesta correspondiente mientras el comandante mantiene el control y la responsabilidad sobre lo que ocurre a bordo.

“Asimismo, también reconoce la autoridad del comandante, o sea, el piloto, que es la máxima autoridad a bordo de una aeronave para mantener el orden y proteger la seguridad de los pasajeros, la tripulación y, obviamente, la del avión. Existen otros códigos más, como es el 7600, que es falla de comunicaciones, y el 7700, que señala una emergencia general”, sentenció en entrevista con Azteca Noticias, el Capitán Piloto Aviador De Tpi, Juan Jersaín Hernández Melo.